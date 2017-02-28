28.02.2017 14:35:53

Behzat Deresi'nde balık ölümleri

Tokat Behzat Deresi'nde irili ufaklı çok sayıda balığın telef olduğu görüldü.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Tokat Behzat Deresi'nde irili ufaklı çok sayıda balığın telef olduğu görüldü.Behzat Deresi'nde öğle saatlerinden itibaren yaşanan balık ölümleri görenleri şaşırttı. Suyun kenarına vuran irili ufaklı çok sayıda ölü balık dikkat çekti. Birçok balık ise akıntı ile birlikte Yeşilırmak'a sürükledi. Çaresizlik içinde yaşananları izleyen vatandaşlar geçen yıllarda da balık ölümleri olduğuna dikkat çekerek bu tür olaylara karşı bir çözüm bulunmasını beklediklerini kaydetti. Necdet Bircan, dereden ölü balıkların aktığını belirterek, balıkların zehirlenmiş olabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Olay yerinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri numune aldı.Balıkların ölüm nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.