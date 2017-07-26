26.07.2017 15:24:17

Beden eğitimi öğretmeni olabilmek için bayılana kadar koştular

Bursa'da, bin 300 öğrenci, beden eğitimi öğretmenliği ve antrenörlük bölümlerini kazanabilmek için bayılana kadar koştu.



Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, bu yıl beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümüne 45 kişi, antrenörlük bölümüne ise 25 kişi alınacağını duyurdu. 70 kişinin kabul edileceği bölümler için bin 300 öğrenci kıyasıya yarıştı. Sınırlı sayıda öğrencinin alınacağı bölümleri kazanabilmek için öğrenciler 4 farklı kategoride yarıştı. Hayal ettikleri bölümü kazanmak ve bin 300 kişi arasından 70 kişilik kontejyana girmek isteyen binlerce öğrenci mücadele etti. Öğrenciler özellikle dayanıklılık testi mekik koşusunu kazabilmek için gücünün son damlasına kadar yarıştı. Sınavı kazanmak için kendini fazla zorlayan bazı öğrencilerin yarış sonunda fenalaştığı görüldü.



Bin 300 öğrenciden 45 kişi öğretmenlik, 25 kişi ise antrenörlük bölümünü kazanma hakkını elde etti. Kazanan öğrenciler sevinirken, aylarca çalışıp sınavları kazanamayan öğrenciler ise büyük üzüntü yaşadı.



Sınavlar hakkında bilgi veren Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erkut Tutkun, "Antrenörlük ve beden eğitimi öğretmenliği bölümleri için bin 300 kişi müracaat etti. Öğrencilerimiz bu bölümler için 4 aşamada imtihana giriyor. Öğrenciler sınavları kazabilmek için kıyasıya yarışıyor" dedi.



Sınava giren öğrenciler ise, "Koşular çok zorlu geçti. Bu sınavları geçebilmek için aylardır yarışıyoruz. Bütün arkadaşlar iyi hazırlanmış, sınavlarda çok zorlandık" şeklinde konuştu.