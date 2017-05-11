11.05.2017 10:33:03

Bebekli kadına cinsel tacize linç girşimi

Adana'da belediye otobüsünde, kucağında bebek olan kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edildikt

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Adana'da belediye otobüsünde, kucağında bebek olan kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edildikten sonra polise teslim edildi.Edinilen bilgiye göre olay, Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma aracı, Atatürk Caddesi Reşatbey Mahallesi mevkiine geldiği sırada, kucağında çocuk olan bir kadın, çığlık atıp yanındaki Mehmet B.'ye vurmaya başladı. Kadının çığlık atması üzerine otobüs sürücüsü aracı durdurdu. Bu sırada vatandaşlar da kadının yanına geldi. Genç kadın, şahsın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine vatandaşlar, Mehmet B.'yi darp etmeye başladı. Otobüs sürücüsü ise hemen kapıları kapatarak polisi aradı. Polis gelene kadar vatandaşlar da zanlıyı tutup bırakmadı. Polis, olay yerine gelince otobüsün kapıları açıldı ve Mehmet B., polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Genç kadın ise gözyaşları içinde polise şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Bu arada zanlı, engelli olduğunu ileri sürdü. Genç kadın ise şikayetinden vazgeçmedi. Zanlının polis merkezindeki ifadesi devam ediyor.(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)