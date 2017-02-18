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'Bebeklerin 3'üncü ayına kadar göz muayenesi yaptırılmalı'
19.02.2017 09:23:32

'Bebeklerin 3'üncü ayına kadar göz muayenesi yaptırılmalı'

Tüm çocukların neredeyse hepsinin hipermetrop olarak dünyaya geldiğini belirten uzmanlar, bunun için bebeklerin 3'üncü ayına kadar mutlaka göz muayenesi olması gerektiğini söyledi.

Tüm çocukların neredeyse hepsinin hipermetrop olarak dünyaya geldiğini belirten uzmanlar, bunun için bebeklerin 3'üncü ayına kadar mutlaka göz muayenesi olması gerektiğini söyledi.

Çocukların bir nesneyi veya televizyonu yakından izlemek istemesinin doğuştan hipermetrop olmasından kaynaklandığını belirten uzmanlar, ailelerin böyle durumlarda çocukları engellemesi gerektiğine dikkat çekti. 6-7 yaşına kadar bu hipermetrop numarasının sıfırlandığını belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Ağayarov, "Çocuklar dünyaya geldiğinden yaklaşık 2 numara civarında doğuyorlar. Tabii ki bunun daha fazla olma riski de bulunmaktadır. Bunun için ailenin bebeklerini 3'üncü ayına kadar göz muayenesi yaptırması gerekiyor. Çünkü daha yüksek hipermetrop sorunu çocukların gözlerinde şaşılık ve tembellik olma ihtimalini yükseltmektedir. Ayrıca 3 yaşından sonra okula başlamadan göz taramasının da mutlaka ailelere önermekteyiz" şeklinde konuştu.

Ailelere çocuklarını evde ufak dikkatler sonucu kontrol göz sağlığının kontrol edilebileceğini belirten Ağayarov, "Bir çocuk bir nesneyi çok yakından izliyorsa, uzun süre aynı noktaya baktığında gözlerini kırpmaya başlıyorsa ve gözlerinin kaymasından şüpheleniliyorsa mutlaka göz muayenesi yapılması şarttır. Tabi ki yalancı şaşılıkları anne ve babalar ayırt edemeyebilir. Ayrıca yeni doğan çocuklarda gözyaşı ile birlikte her sabah göz etrafı çapaklanıyorsa bu gözyaşı kanallarının tıkanıklığın bir belirtisi olabilir. 12 ayına kadar düzgün bir tedavi ile ameliyatsız yüzde 80 tüm çocuklarda kanal tıkanıklığı açılabilir. Daha sonraki müdahalelerde cerrahi operasyon gerekebilir" dedi.

Göz hastalıklarının küçük yaşlardan itibaren tespit edilmesinin önemli olduğunu bir kez daha vurgulayan Ağayarov, "Flaşlı fotoğraf çekinildiğinde gözler tavşan gibi kırmızı renkte olur ve parlar. Eğer fotoğrafta bu parlaklık yoksa bir sorun olduğu anlamına gelir. Ya da tam tersi kırmızılık yerine göz bebeğinde bir beyazlık algılanıyorsa, bir göz doktoruna muayene olunması gerekir" diye konuştu.
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