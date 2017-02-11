11.02.2017 10:14:15

Bebek bezlerinin içinden kaçak sigara çıktı

Bursa'da yapılan kaçak sigara operasyonu güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi

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Bursa'da yapılan kaçak sigara operasyonu güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Makarna ve bebek bezlerinin içine saklanıp şehre sokulmak istenen kaçak sigaralar, otogarın güvenlik görevlilerine takıldı.Edinilen bilgiye göre, Hatay'dan temin ettikleri kaçak sigaraları çuvallar içerisinde gıda malzemeleri ile bebek bezleri arasına saklayan M.M. (40) ve A.H. (17), sabah saat 08:00'de geldikleri Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminalinden içeriye girmek istedi. Peronların bulunduğu alandan terminal binasına girişte çuvalları X-Ray cihazından geçiren güvenlik görevlileri, çuvalların içinde yüklü miktarda sigara olduğunu tespit etti. Türkiye'den gönderildiği tahmin edilen makarna ve bebek bezlerinin arasına gizlenmiş 2 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi. Büyükşehir Belediyesinin terminal görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen 2 kişi, polis noktasına götürülüp gözaltına alındı. Kaçak sigaralara ise el konuldu. Terminal polisleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi, kaçakçılık ekiplerine teslim edildi.Terminal İşletme Müdürü Erol Keyfoğlu, "Bu sabah erken saatlerde iki kişi tarafından şehrimize sokulmak istenen kaçak sigaraları terminalimize yapılan X-Ray cihazları sayesinde tespit ettik. Maalesef bazı kendini bilmezler tarafından çocuk bezleri ve makarnalar, kaçak sigaraları kamufle etmek için kullanılmış" dedi.(Uğur Uslubaş / İHA)