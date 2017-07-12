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Bebeğini denize atan anne konuştu
12.07.2017 14:52:51

Bebeğini denize atan anne konuştu

Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize atan anne Fatma Karataş, mahkemede olayı nasıl yaptığını soğukkanlılıkla anlattı. Karataş bebeğin babasının kendisine 350 TL vererek 'Al bu parayı taksiye bin bebeği denize at dedi. Ben bebeği alıp taksiye bindim. Eminönü vapur iskelesinde indim. Deniz kenarına doğru yürüyüp bebeği denize attım” dedi.

İstanbul Eminönü'nde 23 Ocak 2017 günü imam nikahlı eşi Mustafa T. ile tartıştıktan sonra 40 günlük kız bebeğini deniz atan anne Fatma K. ve bebeğin babası Mustafa T. ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Fatma K. ve Mustafa T. ile avukatları katıldı.

"O azmettirdi ben yaptım"

Duruşmada ilk olarak savunma yapan Fatma K. emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerinde imam nikahlı eşi olan sanık Mustafa T.'yi korumak için yalan söylediğini mahkemede doğruyu anlatacağını söyledi. Bebek olduktan sonra geçim sıkıntısı yaşamaya başladıklarını ve Mustafa T.'nin kendisine şiddet uyguladığını anlatan Fatma K., "O azmettirdi ama ben yaptım. Çok pişmanım" dedi.

"Bebeği denize at dedi... Gittim attım"

Olayın olduğu gün bebeğin kırkı çıktığı için ablasına gittiğini ve bu yüzden Mustafa T. ile arasında kavga çıktığını anlatan Fatma K., "Bana vurmaya başladı. Sonra da bebeği alıp koltuğun üstüne fırlattı. Çocuğun bir süre sesi kesildi. Sonra bana 350 TL verdi. Al bu parayı taksiye bin bebeği denize at dedi. Ben bebeği alıp taksiye bindim. Taksici bebeğin çok ağlamasından şüphelendi. Hastaneye götüreyim dedi. Ben kabul etmedim. Eminönü vapur iskelesinde indim. Deniz kenarına doğru yürüyüp bebeği denize attım" dedi. Bebeği denize attıktan sonra kendisine geldiğini söyleyen Fatma K., "Hemen karakola gidip durumu anlattım" diye konuştu.

"Çocuğumu seviyordum"

Savunmasını yapan Mustafa T. ise olay günü eşine verdiği 350 TL'nin ev kirası olduğunu söyleyerek, "Ben gece vardiyasında çalışıyordum. Akşamüzeri eşimi öptüm, bebeğimi öpüp beşiğine koyduktan sonra evden çıktım. Akşam 22.00 gibi arayıp ne yaptıklarını sordum. ‘Bebeğin altını değiştiriyorum' dedi. Sonra bir daha aramadım. Sabah eve gelince polisleri kapının önünde polisleri gördüm. Olanları orada öğrendim. Fatma'yı da çocuğumuzu da seviyordum. Bir baba çocuğu için böyle birşey ister mi?" dedi.

Baba serbest kaldı

Alınan savunmaların ardından mahkeme baba Mustafa T.'nin tahliyesine karar verdi. Anne Fatma K.'nin ise cezai ehliyetinin olup olmadığının tespitine ilişkin gelecek raporun beklenmesine karar verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.


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