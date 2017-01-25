26.01.2017 09:28:08

Bebeğin öldüğü kazaya keşif

Bursa'da, 10 aylık Hira bebeğin öldüğü ve teyzesinin yaralandığı kazayla alakalı mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapacak.

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Bursa'da, 10 aylık Hira bebeğin öldüğü ve teyzesinin yaralandığı kazayla alakalı mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapacak.Geçen haziran ayında merkez Nilüfer'in Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Selin Dursun (22) idaresindeki 16 EU 497 plakalı kamyonet, Eminer Caner (36) ve kucağındaki 10 aylı Hira bebeğe çarptı. Ağır yaralanan 10 aylık bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek ' suçlarından 3 ile 15 yıl arasında hapis talebiyle yargılanan Selin Dursun, SEGBİS ile ilk duruşmadaki ifadesinde, "Ben ne bebeğe ne de teyzesine çarptım. Sokağa normal şekilde girmiştim. O sırada yolun ortasında bebek arabası duruyordu. Teyzesi hemen arabaya doğru hareket etti. Arabada bebek olduğunu düşündüm. Çarpmamak için direksiyonu duvar tarafına kırdım. Duvara çarptıktan sonra teyzesinin dengesi bozuldu. Arabanın arka tarafı teyzesinin ayaklarına çarpmış diye düşünüyorum. Teyzesi de can havli ile bebeği atmış. Bebek yere düşünce beyin kanaması sonucu vefat etmiş" dedi.Ölen bebeğin teyzesi Emine Caner ise, "Ben yeğenimi sevmek için kucağıma aldığım sırada sokağa bir araç hızla girdi. Yalpalayarak geliyordu. Araç bize doğru hızla yaklaştı. Yeğenimi önüne aldı ve bir müddet sürükledi. Sonra da araç duvara çarptı. Olay sırasında Hira kucağımdaydı. Aracın tekerlekleri ayaklarımın üzerinden geçti. Sol koluma ve göğüs bölgeme de çarpmıştı. Bu sırada çocuğa da çarpıp önüme düşürdüğünü düşünüyorum" diye konuştu.Mahkeme heyeti, sürücünün tutuksuz yargılanmasının devamına ve kaza mahallinde keşif yapılmasına karar verdi. Mart ayında yapılacak keşifte şahitler olay yerinde dinlenecek.