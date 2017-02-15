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BDDK personel alacak
15.02.2017 12:30:05

BDDK personel alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 100 personel alacağını açıkladı.

AA'nın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 100 personel alımı yapacağını duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, kurumun, 100 kişilik kariyer meslek personeli alımı yapacağı belirtildi.

Alımların 45'inin bankalar yeminli murakıp yardımcısı, 45'inin bankacılık uzman yardımcısı, 10'unun da destek hizmeti niteliğindeki birimlerde görevlendirilmek üzere BDDK uzman yardımcısı olmak üzere toplam 100 kişi olacağı bildirildi.

Açıklamada, açıktan atamaya yönelik özel yarışma sınavı açılmasına ilişkin ilanın yakında verileceği belirtilerek, "Alımların, işsizlik oranlarının düşürülmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir." denildi.


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