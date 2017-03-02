02.03.2017 18:29:12

BBP Genel Başkanı Destici:

'(16 Nisan'daki halk oylaması) Biz henüz kararımızı açıklamadık. Bu hafta sonu Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantımız var, bir istişare süreci sürdürüyoruz. İnşallah bunu da sağlıklı bir şekilde neticelendireceğiz'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 16 Nisan'dak halk oylamasına ilişkin, "Biz henüz kararımızı açıklamadık. Bu hafta sonu Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantımız var, bir istişare süreci sürdürüyoruz. İnşallah bunu da sağlıklı bir şekilde neticelendireceğiz." dedi.

Destici, parti genel merkezine gelişinde basın mensuplarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün yaptıkları görüşmenin çok faydalı geçtiğini belirten Destici, Erdoğan'a görüşmeden dolayı teşekkürlerini iletti.

Destici, ülkenin çok önemli bir süreçten geçtiğini ifade ederek, Erdoğan ile Suriye ve Kuzey Irak'taki gelişmelere ilişkin, teröre karşı yürütülen mücadele hakkında istişare etme fırsatı bulduklarını aktardı.

16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına da değinen Destici, "Biz henüz kararımızı açıklamadık. Bu hafta sonu Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantımız var, bir istişare süreci sürdürüyoruz. İnşallah bunu da sağlıklı bir şekilde neticelendireceğiz. Yani kendi inancımıza, kültürümüze, parti geleneğimize uygun olarak tamamlayacağız." diye konuştu.

Destici, mevcut sistemin alternatifi olarak kurulmuş bir siyasi parti olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"82 darbe anayasası ile kurulan sistemin değişmesini hep arzu ettik. İlkesel olarak başkanlık sistemine karşı değiliz, biz içeriğiyle ilgili 'Tam demokratik bir sistem olsun, ister adı başkanlık ister yarı başkanlık ister parlamenter'... 18 maddelik teklifte kuvvetler ayrılığı noktasında, özellikle bunun da parlamentoyla ilgili kısmında endişelerimiz var. Türkiye hala antidemokratik bir seçim kanunuyla yönetiliyor. Biz bunun değiştirilmesini arzu ediyoruz."