01.02.2017 16:50:43

BBP 'Evet' veya 'Hayır' için temayül yoklaması yapacak

Anayasa değişikliği için yapılacak referandumda Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 'tavrını' açıklamaması eleştirilerine karşı Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Hamdi Salim Uzunoğlu, bugüne kadar referandumla ilgili kararı açıklanmamasının nedeninin teşkilatların tümünde istişarelerin henüz bitmemesi olduğunu söyledi.

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Anayasa değişikliği için yapılacak referandumda Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 'tavrını' açıklamaması eleştirilerine karşı Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Hamdi Salim Uzunoğlu, bugüne kadar referandumla ilgili kararı açıklanmamasının nedeninin teşkilatların tümünde istişarelerin henüz bitmemesi olduğunu söyledi.'Evet' diyenin de 'Hayır' diyenin de bu ülkenin vatandaşı olduğunu, her fikre saygı duyulması gerektiğini kaydeden BBP İl Başkanı Uzunoğlu, "Biz kuruluşumuzdan bugüne 1980 darbesinden sonra yapılan darbe anayasasının değişmesini kişi hak ve özgürlüklerinin, inançlarının terör ve istismara yol açmadan genişletilip geliştirilmesini bunları da kanunla güvence altına alınmasını savunduk ve savunuyoruz" dedi.Değişecek anayasada öneri ve tavsiyelerini dile getiren Uzunoğlu şunları söyledi:"Devletin milletin varlığının, birliğinin, üniter yapısının kesinlikle bozulmaması, kuvvetler ayrılığının korunması, denetlenebilirliğin artırılması daha kuvvetli hale getirilmesi, konuşulanın değil resmi dilin Türkçe olmasından asla taviz verilmemesi, teröre bulaşmış bil fiil kanlı eylemlere bulaşmış veya yardım ve yataklık etmiş, bunun emrini vermiş kişilere, reşit olmayan küçük yaştaki kız çocuklarını tecavüz edip öldüren canilere, silahlı eylemde bulunan darbecilere idamın gelmesi, kamu kurum ve kuruluşlarında şu an kararnamelerle serbestliği sağlanan başörtüsünün kanunla korunmasıdır. Yangından mal kaçırırcasına başkanlık sisteminin getirilmek istenmesi de oldukça rahatsız edicidir. Zira 15 senedir mevcut iktidar tek başına devletin bütün imkanlarını yetkisini kullanmaya muktedirdir. Biz BBP Eskişehir İl yönetimimiz olarak; 5 Şubat 2017 Pazar günü saat parti binamızda Eskişehir il ve tüm ilçe teşkilatlarımız, tüm üyelerimizin katılımı ile sandık konularak temayül yoklaması yapılacaktır. Sandıktan çıkacak sonuç genel merkezimize iletilecektir."