04.05.2017 23:36:55

BBDSO ünlü şef Allessandro Cedrone'yi ağırladı

BBDSO, Ulvi Cemal Erkin'in eserlerini ünlü şef Allessandro Cedrone eşliğinde Bursalı sanatseverler için seslendirdi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Ulvi Cemal Erkin'in eserlerini ünlü şef Allessandro Cedrone eşliğinde Bursalı sanatseverler için seslendirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, Ankara Operası şeflerinden Allessandro Cedrone yönetti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Doç. Jülide Yalçın Dittgen, BBDSO eşliğinde Türk folklorunu yoğun şekilde kullanan Ulvi Cemal Erkin'in eserlerini seslendirdi.

Erkin'in "Keman Konçertosu" ve L. Van Beethoven'ın "7. Senfoni" gibi ünlü eserler, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gecenin sonunda Jülide Yalçın Dittgen ve Allessandro Cedrone'ye çiçek takdim edildi.







