28.01.2017 23:20:01

BBC muhabirine tepkiler dinmiyor: Her parlak şeyi altın mı zannediyorsun?

Beştepe'ye giden BBC Muhabiri Laura Kuenssberg, sarayda gördüğü 'sarı' şeylerle ilgili 'altın' yorumunda bulunması günün konusu oldu.

Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Theresa May'i takip etmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen BBC Muhabiri Laura Kuenssberg, saraydaki parlak kaplamaları altın zannetti ve fotoğraflayarak sosyal medyada bu yönde paylaştı. Cumhurbaşkanlığı danışmaları ve özel kalem müdürü, Kuenssberg'e cevaben "Her parlak şeyi altın mı zannediyorsun?" diye sordu.

Kuenssberg, ilk olarak Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşarak "Erdoğan'ın sarayı. Birçok altın var" diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kuenssberg'in bu yanlış bilgilendirmesi karşısında "Laura Kuenssberg'den Cumhurbaşkanlığı kompleksindeki 'altın' ile ilgili yalanlar zinciri. Bunların hiçbirisi altın değil. Sadece senin kalitesiz gazeteciliğini yansıtıyorlar" cevabını verdi.





BBC muhabiri, attığı bir diğer tweette de Külliye'deki asansör kapılarını paylaştı ve "Altın asansörlere düşkün bir başka dünya lideri" yorumunda bulundu.

Onun bu paylaşımına ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank yanıt verdi ve "Hey Loura bak! Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kompleksinde korumalar bile altından yapılmış" dedi.





Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Twitter hesabından Kuenssberg'e "Gördüğün her parlak sarı şeyi altın mı zannediyorsunuz?" diye sordu.





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