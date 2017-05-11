11.05.2017 12:06:57

Bazı kamu alacakları yeniden yapılandırıyor

Maliye Bakanı Ağbal:- 'Yasal düzenlemenin akabinde, BDDK'ya gerekli başvurular yapılacak ve Emlak Bankası yeniden faaliyete geçecek. Şu anda Emlak Bankasını ne özelleştirme gibi bir planımız var ne de sektörel bir bankacılık yapma düşüncesi var'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifinin yasalaşmasının ardından, BDDK'ya gerekli başvurunun yapılarak Emlak Bankasının yeniden faaliyete geçeceğini bildirdi. Ağbal, "Şu anda Emlak Bankasını ne özelleştirme gibi bir planımız var ne de sektörel bir bankacılık yapma düşüncesi var" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Maliye, Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarını yeniden yapılandıran teklifin görüşmeleri sürüyor.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 10. maddesi kabul edildi. Maddeye göre, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi ile Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi, gerekli izinlerin alınmasının ardından tasfiyeden çıkartılacak.

Tasfiyeden çıkan Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin yeni esas sözleşmesi Genel Kurul tarafından kabul edilinceye kadar, Tasfiye Kurulunun ilgili mevzuattan ve esas sözleşmeden kaynaklanan tüm yetki ve sorumlulukları ile bankanın tüm iş ve işlemlerinde yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna geçecek.

Banka, faaliyet izni alıncaya kadar, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte kullanmakta olduğu adreste faaliyetlerini sürdürecek.

-"Marka değeri var"

Konuyla ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, öncelikli hedefin, Emlak Bankasının tasfiye sürecinin sonlandırılması ve bankanın yeniden faaliyete geçmesi olduğunu kaydetti.

Bu yasal düzenlemenin akabinde BDDK'ya gerekli başvurların yapılacağını, ondan sonra Emlak Bankasının yeniden faaliyete geçeceğini dile getiren Ağbal, "Şu anda Emlak Bankasını ne özelleştirme gibi bir planımız var ne de sektörel bir bankacılık yapma düşüncesi var." dedi.

Emlak Bankasının marka değeri olan bir banka olduğuna işaret eden Ağbal, "Yönetim Kurulu kendi çalışmaları çerçevesinde hükümetimize bir plan getirecek. O çerçevede bankanın ekonomiye katkı sağlaması için çalışma içinde olacağız." diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç de Emlak Bankasının, önemli bir marka değeri bulunduğunu ifade ederek, "Onu yok etmek doğru değil. Bunun korunması gerekir. BDDK'dan izin alındığında önemli bir kamu bankası hüviyetine kavuşmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.