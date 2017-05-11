11.05.2017 18:02:19

Bazı kamu alacakları yeniden yapılandırılıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve 6 yeni madde ihdas edilen teklifle, TETAŞ elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alım ve satış anlaşması imzalayabilecek- Maden bölgesinde belirlenen alandaki ruhsatların tüzel kişiliği haiz bir şirkette birleştirilmesi için mevcut ruhsat sahiplerine imkan tanınıyor-

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş'ye (TETAŞ) elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alım ve satış anlaşması imzalayabilecek.

Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandıran kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklife, 6 madde ihdas edildi.

İhdas edilen maddelere göre, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile bu kanun kapsamında yapılandırılan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ödenmesi gereken kredi borçlarının geri ödenme süresi beş yıldan on yıla çıkarıldı.

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş'ye (TETAŞ) elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alım ve satış anlaşması imzalayabilecek.

Gümrük Bakanlığı, elektronik ortamda tebliğ yapabilecek ve 5. günün sonunda tebliğ yapılmış sayılacak.

Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen ve mücbir sebep hali iki yılı aşan yerlerde mükellef olanların mücbir sebep halleri Kanunun yayım tarihi itibarıyla sona erecek. Mücbir sebep hali nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimler, Kanunun yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar verilerek, tahakkuk edecek vergiler ikişer aylık dönemler halinde 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere otuz eşit taksitle ödenebilecek.

Maden bölgesinde belirlenen alandaki ruhsatların tüzel kişiliği haiz bir şirkette birleştirilmesi için mevcut ruhsat sahiplerine imkan tanınıyor. Ruhsatların birleştirilmesi, belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına tekabül eden ruhsat sahiplerinin talebi halinde gerçekleştirilecek. Eğer birleşme gerçekleşmezse yatırım bedelleri kamu tarafından ödenecek ve tek alan olarak ihale edilebilecek.

Şehrin içinde kalan kum, çakıl ve kırmataş ocaklarının faaliyetlerine, şehirleşme ve çevreye olan etkileri de dikkate alınarak Valilik görüşü ile Bakanlık tarafından kısıtlama getirilebilecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) üyelerinin odalara, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da TESK'e olan aidat ve katılım payları borçları; TOBB'a olan aidat borçları, oda ve borsalara olan aidat borçaları, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti, sigorta eksperleri ve sigorta acentelerinin levha aidat borçları ile avukatların baro kesenekleri ve staj kredisi borçları de yapılandırma kapsamına alındı.



