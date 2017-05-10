SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bazı kamu alacakları yeniden yapılandırılıyor (3)
10.05.2017 19:33:15

Bazı kamu alacakları yeniden yapılandırılıyor (3)

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 30 Haziran 2017 günü sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekecek-Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere ilk taksit 31 Temmuz 2017'ye, SGK'ya ilk taksit 31 Ağustos 2017'ye kadar ödenecek-Yeniden yapılandırılan borçlar bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18, il özel idareleri ve spor

aliye, Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, SGK, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine borcu bulunan mükelleflerin, borçlarını yeniden yapılandırmak için 30 Haziran 2017 tarihi sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekecek.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde, yapılandırmadan yararlanmak için başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler de yer alıyor.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, yapılandırmadan yararlanmak için 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuruda bulunulacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere ilk taksit 31 Temmuz 2017'ye, SGK'ya ilk taksit 31 Ağustos 2017'ye kadar, diğer taksitler ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenecek ancak daha kısa sürede ödeme seçenekleri de mükelleflere sunulacak.

Teklife göre, yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi şartına bağlı olarak feri alacaklar yerine, Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.

Yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmesi halinde, borçlar teklifte belirtilen katsayılara göre arttırılmış şekliyle ödenecek.

Yapılandırılan borçlar 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun sürede ödeme yapılamayacak ancak ödemeler daha kısa sürede olabilecek. Kısa sürede ödenmesi halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

Yapılandırılacak tutarlar, il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecek. Hesaplanacak katsayı 24, 30 ve 36 eşit taksit için farklı olacak.

Söz konusu düzenleme kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, aylık dönemler halinde 144 eşit taksitte tahsil edilecek ancak bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hal ve takdirde bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının yüzde 50'sini aşamayacak.

Maliye Bakanlığına ve SGK'ya bağlı tahsil dairelerinin alacaklarının kredi kartıyla ödenmesi durumunda bankalar, taksit tutarlarını idareye taksit aylarında tahsilat kabul edilmek suretiyle aktaracak, borçlu hesaplarına ise taksit ayında yansıtacak.

Taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla kalan taksitlerden bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlanılacak.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanundan yararlanma hakkı kaybedilecek.

- Vergi ödemeyenler

Mükellefler, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisini, çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla ödemezse veya eksik öderse, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecek.

SGK'ya olan borçlarını yapılandıran borçlular için de aynı hüküm uygulanacak.

Taksit tutarının yüzde 10'unu aşmamak şartıyla 5 TL'ye kadar yapılmış eksik ödemeler için düzenleme ihlal edilmiş sayılmayacak.

Ödenecek tutarlara teklifin yasalaşıp yayımı tarihinden sonraki süreler için herhangi bir zam veya faiz hesaplanmayacak.

Ödenecek alacaklarla ilgili uygulanan hacizler yapılan ödemeler oranında kaldırılacak, buna isabet eden teminatlar iade edilecek. Ödenecek alacaklar nedeniyle uygulanan hacze konu mallar, borçlunun talebi halinde alacaklı tahsil dairesince satılabilecek.

İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında vergi ve prim yükümlülükleri açısından cari dönem borçlarına ilişkin ödeme şartı aranmayacak.

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve başvuru süresi içerisinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri gerekecek.

Bakanlar Kurulu, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları mücbir sebep hali kabul edilenlerin, bu kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile mücbir sebep halinin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerini, mücbir sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

(Sürecek)



    YORUM YAZ
Şırnak'ta Rus yapımı füze ele geçirildi
Şırnak'ta Rus yapımı füze ele geçirildi
Şırnak Bestler Dereler'deki operasyonda omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesi bulundu.
10.05.2017 18:36:40
Gaziantep'te güvenlik korucuları yemin etti
Gaziantep'te güvenlik korucuları yemin etti
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapacak 112 güvenlik korucusu için tören düzenlendi.
10.05.2017 17:54:57
Türkiye 'tünel açma makinesi' yapabilen 8. ülke oldu
Türkiye 'tünel açma makinesi' yapabilen 8. ülke oldu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'tünel açma makinesi'ni dünyada sadece 7 ülkenin ürettiğini söyledi.
10.05.2017 17:40:37
Mado, Sütçü İmam ile davalık oldu
Mado, Sütçü İmam ile davalık oldu
Mado, Alanya’da üç şubesi bulunan Sütçü İmam Dondurma isimli şirket ile davalık oldu.
10.05.2017 17:24:17
Arınç'tan 'Gül'e ziyaret' açıklaması
Arınç'tan 'Gül'e ziyaret' açıklaması
Bülent Arınç “Gecikmeli bir ziyaret oldu ancak kimse bundan bir anlam çıkartmasın. Biz dava arkadaşıyız” diye konuştu.
10.05.2017 16:36:43
AB Bakanı Çelik'ten 'Atatürk' tartışması yorumu
AB Bakanı Çelik'ten 'Atatürk' tartışması yorumu
Ömer Çelik, 'Devletimizin kurucusu, laik cumhurbaşkanına karşı bu saygının gösterilmesi zaruridir' dedi.
10.05.2017 16:34:17
Kerkük’ten PKK'ye: Geldiğiniz yere dönün
Kerkük’ten PKK'ye: Geldiğiniz yere dönün
Irak'ın Kerkük Kaymakamı Kamil Salihi (Saleyi) kent merkezinde PKK'ya ait flamalara tepki gösterdi.
10.05.2017 16:33:25
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Irak Başbakanı İbadi'den PKK açıklaması
Irak Başbakanı İbadi'den PKK açıklaması
Güney Kore'de devlet başkanı Moon oldu
Güney Kore'de devlet başkanı Moon oldu
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Trump'tan YPG'ye ağır silah onayı
Trump'tan YPG'ye ağır silah onayı
ABD'den Rakka açıklaması: Türkiye ile beraber...
ABD'den Rakka açıklaması: Türkiye ile beraber...
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Hollande'dan giderayak 'PYD' hamlesi
Hollande'dan giderayak 'PYD' hamlesi
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
PYD'den silah yardımına ilişkin açıklama
PYD'den silah yardımına ilişkin açıklama
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları