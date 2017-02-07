07.02.2017 11:01:06

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan Antalya'daki vatandaşların yoğun olarak faydalandığını söyledi.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan Antalya'daki vatandaşların yoğun olarak faydalandığını söyledi.SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan faydalanarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu bulunan birçok borçlu vatandaşın fırsattan yararlanarak borçlarını yapılandırdığını belirtti. Başvurular hakkında bilgi veren Deniz, "Kurumumuza borcu bulunan işveren ve sigortalılarımıza 6736 Sayılı Kanun'dan en üst düzeyde yararlanarak borçlarını ödeyebilmeleri için büyük çaba sarf ettik. Çeşitli iletişim araçları ile borçların yapılandırılmasını sağlamaya çalıştık. Bu çabalarımızın sonucunda yapılandırmadan faydalananların sayısı geçmiş yapılandırmalara göre ciddi artışlar sağladı. İl Müdürlüğü olarak göstermiş olduğumuz bu çabalarımızı Antalyalılar boşa çıkarmadı. Başvuru sayısı bakımından birçok ilimizi geride bırakan sonuçlara ulaşıldı" dedi.Yapılandırma borçların peşin ya da ilk taksit ödeme tarihinin sona erdiğini hatırlatan SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, "yapılandırma başvurusunda bulunan fakat borçlarını peşin/ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödememiş olan sigortalı ve işverenlerimize, 6770 sayılı yasa ile bir fırsat daha verildi. Yapılan yeni düzenleme uyarınca, Kurumumuza olan borçlarını süresi içerisinde ödemeyen işveren ve sigortalılarımız, ilk taksit/peşin ödemelerini en geç 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri gerekiyor.6770 sayılı Kanun ile getirilen bir diğer düzenlemeye göre; asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerimizin, 2016/ Aralık ayı ile 2017/Ocak ve Şubat ayları sigorta prim borçları sırası ile 2017 /Ekim ve Kasım ve ayı sonu ile 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenecek. Bu kapsamda bulunan işverenlerimiz bankaya gittiklerinde öncelikle ertelenmemiş primlerini görecekler ve ödeyebilecektir. Bu işlemin ardından ise istemeleri halinde erteleme kapsamındaki primlerini de ödeyebilecekler."