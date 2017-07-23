23.07.2017 18:56:55

Bayrampaşa şehitleri için İstanbul Emniyeti'nde tören

Bayrampaşa'da trafik kazasında şehit olan polis memurlarının naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.



Bayrampaşa'da dün geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit olan polis memurları Burak Bülbül ve Ertuğrul Taciroğulları için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Aysever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şehit yakınları ve meslektaşları katıldı. Şehit polislerin Türk bayrağına sarılı naaşları, meslektaşlarının omuzlarında alana getirildi. Polis memurlarının naaşları alana getirildiğine acılı aileler ve meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı.



Törende yaptığı konuşmada iki polis memurunun da ilk görev yerinin İstanbul olduğunu aktaran İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Mesleğe başladıklarından şehit oldukları güne kadar beraberlerdi. Birbirine canlarını emanet ettiler. Birinci yılını henüz doldurmuşlardı. Ve beraber şehadete yürüdüler. İstanbul'da aslanlar gibi görev yaptılar" dedi.



Çalışkan'ın konuşmasının ardından şehitler için dualar edildi. Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınları bir süre tabuta sarılarak ağlarken, şehit polisler daha sonra meslektaşlarının omzunda memleketlerine yolcu edilmek üzere cenaze aracına taşındı.



Polis memuru Burak Bülbül'ün naaşı defnedilmek üzere Kütahya'ya gönderilirken, Ertuğrul Taciroğulları'nın naaşı ise memleketi Kayseri'ye gönderildi.



