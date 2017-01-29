29.01.2017 21:08:38

Bayramiçspor yine kaybetti

Voleybol Bayanlar 1. Lig A Grubunda, mücadele eden Yeşil Bayramiçspor konuk ettiği Rota Koleji'ne 3-1yenildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Voleybol Bayanlar 1. Lig A Grubunda, mücadele eden Yeşil Bayramiçspor konuk ettiği Rota Koleji'ne 3-1yenildi.Voleybolda Bayanlar 1. Lig A Gurubunda bugün Bayramiç Salonunda oynanan maçın baş hakemliğini Barış Karakoyun yaparken, yardımcı hakemliği Sevcan Mizen Korkmaz yaptı. Yeşil Bayramiçspor konuk takım Rota Koleji'ne 3-1 yenildi.Maçın ilk setini üstün bir oyun sergileyen konuk Rota Koleji 16-25 kazanarak 1-0 öne geçti.Maçın ikinci setinde biraz toparlanan ev sahibi Yeşil Bayramiçspor bu seti 20-25 kaybedince konuk takım 2-0 öne geçti. Maçın üçüncü seti büyük bir çekişme içinde geçti. Setin son bölümlerinde Yeşil Bayramiçspor seyircinin de desteği ile bu seti 26-24 kazanarak skoru Yeşil Bayramiçspor-1 Rota Koleji-2 yaptı. Maçın 4. setinde üstünlüğü tekrar ele geçirenkonuk takım bu setin de 25-19 kazandı. Maç Yeşil Bayramiçspor-1 Rota Koleji-3 sona erdi.