27.02.2017 14:32:34

Bayramiçspor evinde kazandı

Voleybol Bayanlar 1. Lig A gurubunda mücadele eden Yeşil Bayramiçspor düşme potasından kurtulmada önemli bir rol oynayacak 3 puan aldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Voleybol Bayanlar 1. Lig A gurubunda mücadele eden Yeşil Bayramiçspor düşme potasından kurtulmada önemli bir rol oynayacak 3 puan aldı.Düşme potasında yer alan Yeşil Bayramiçspor Yeşil Yurt'u konuk etti. Bayramiç salonunda oynanan maçın Baş Hakemliğini Olcay Yetkin Duhan yaptı. Maçın ilk seti başa baş bir mücadele ile geçti. 16-20 geride götürdüğü seti üstün bir gayretle ve seyircinin büyük desteği ile Yeşil Bayramiçspor bu seti 25-23 kazanan maçta 1-0 öne geçti. Maçın ikinci setine de kötü başlayan ev sahibi Yeşil Bayramiçspor bu sette de 4- 12 geride götürdüğü seti bir ara bir ara beraberliğe getirdi. Setin son bölümünde kötü oyun sergileyen ev sahibi bu seti 25-23 kabedince maçta 1-1 beraberlik sağlandı.Maç boyunca takımlarına desteği bırakmayan Yeşil Bayramiçspor seyircisi maçın kazanılmasında önemli etken oldu. Maçın 3. setini 25-19 kazanan Bayramiçspor durumu 2-1 yaptı. Maçın 4. seti başa baş devam etti. Son bölümde etkili oyun sergileyen Yeşil Bayramiçspor bu setide 25-20 kazandı. Maç Yeşil Bayraiçspor-3 Yeşil Yurt-1 sona erdi.Bayramiçspor puanını 13'e çıkardı. Bayramiçspor 13 puanla düşme hattının 1 basamak üzerine çıktı.