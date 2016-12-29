29.12.2016 12:12:52

Bayramiç'te taşımalı eğitime bir gün ara

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar oldu. Bunun üzerine taşımalı sistemde eğitim gören öğrencilerin eğitimine bir gün ara verildi. Hava durumuna göre yarın için ise ilerleyen saatlerde karar verileceği öğrenildi. İlçeye bağlı köylerde ulaşımın zaman zaman aksadığı, Özel İdare ekipleri kapanan köy yollarında çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kayganlaşan yollarda ise maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.