10.05.2017 09:57:35

Bayraklı'da futbol turnuvası başladı

Bayraklı Belediyesi birimler arası 8. 'Başkanlık Futbol Turnuvası' başladı. Çekişmeli müsabakaların yaşandığı turnuvaya altı müdürlük sekiz takımla katıldı.

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Bayraklı Belediyesi birimler arası 8. 'Başkanlık Futbol Turnuvası' başladı. Çekişmeli müsabakaların yaşandığı turnuvaya altı müdürlük sekiz takımla katıldı.Birlik, beraberlik, dayanışma, dostluk ve kardeşlik duygularının birimler arasında sporla pekiştirilmesi amacıyla her yıl düzenlenen Bayraklı Belediyesi birimler arası 8. 'Başkanlık Futbol Turnuvası'nın açılışı kıyasıya karşılaşmalara sahne oldu. 15 kişilik listeler halinde sekiz takım beş gün boyunca mücadele edip şampiyonluk kupasını kaldırmak için ter dökecek.Mesai saatleri sonrasında Şehit Ümit Boz Tesisleri'nde oynanan müsabakaları il hakem kurulu tarafından belirlenen hakemler yönetiyor. Bu hafta tamamlanacak grup elemelerinden sonra yarı final ve final maçları 10 Mayıs Çarşamba saat 18.00 ve 19.00'da yapılacak.Turnuvanın ilk maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle: Zabıta Müdürlüğü'nün ikinci takımı 0-Mali Hizmetler Müdürlüğü 6, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3-Fen İşleri Müdürlüğü birinci takımı 3, Fen İşleri Müdürlüğü'nün ikinci takımı 2-Temizlik İşleri Müdürlüğü 4, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2-Zabıta Müdürlüğü'nün birinci takımı 8."Çocuklarımız, gençlerimiz spor yapsın diye"Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 8 yıldır birimler arasında futbol turnuvası düzenlediklerini belirterek, "Belediyemizin farklı birimlerinde çalışan personelimiz spor aracılığıyla bir araya geliyor. Yıl içerisinde farklı turnuvalar düzenliyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.