29.12.2016 10:42:53

Bayraklı'da 2017 müjdeleri

Bayraklı Belediyesi, geride bırakacağımız 2016'da birçok projenin temelini atıp açılışını gerçekleştirirken; 2017'ye damgasını vuracak birçok projeyi de hayata geçirecek.

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Bayraklı Belediyesi, geride bırakacağımız 2016'da birçok projenin temelini atıp açılışını gerçekleştirirken; 2017'ye damgasını vuracak birçok projeyi de hayata geçirecek.İzmir'in yeni ilçelerinden Bayraklı, kentin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bayraklı Belediyesi'nin 2009'dan bu yana yaptığı fiziki yatırımlarla ilçenin çehresinde gözle görülür değişiklikler yaşanıyor. Sosyal belediyeciliğin en iyi örnekleri sergileniyor. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 2009'dan bu yana 23 mahalleye eşit hizmet götürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran projeler geliştiriyoruz. Gece-gündüz demeden Bayraklı için çalışıyoruz. İzmir'in yükselen değeri Bayraklı oldu" dedi.Vatandaşın ihtiyacına göre projelerBayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, göreve geldiğinden bu yana halkın içerisinde olduğunu söyledi. Karabağ, "Benim yapımda 'makamda oturayım' diye bir şey şok. Halkın içerisindeyim. Sorunları bizzat vatandaşın ağzından duyuyorum ve anında bunlara müdahale ediyoruz. Bayraklıların hayatlarını kolaylaştıran, ihtiyaçlara göre projeler üretiyoruz. Bayraklı İzmir'in merkezi oldu. Yeni kurulan bir belediye olarak geçen süreçte önemli işlerin altına imza attığımızı rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu."Yatırım yılı olacak"Başkan Karabağ, 2016'da birçok projenin temelini attıklarını, açılışını gerçekleştirdiklerini belirerek, 2017'nin yatırımlarla geçeceğini müjdeledi. Başkan Karabağ, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz süreçte diş polikliniği sayımızı 7'ye, kütüphane sayımızı 15'e, semt merkezi sayımızı 27'ye çıkardık. Yeni yılda hizmet binamıza taşınmış olacağız. Manavkuyu Mahallemizde dev kültür ve spor merkezimizin, Postacılar Mahallemizde başka bir kültür merkezimizin, Nafiz Gürman Mahallemizde Cemevi projemizin temelini atacağız. İlçemize yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam edeceğiz. Yeni binamıza taşındığımızda Osmagazi Mahallemizdeki hizmet binamız engelliler merkezi olacak. Dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmaya, çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Kısacası sağlıktan kültüre, spordan sanata kadar belediye olarak her yerde varız. Doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanındayız."İmar revizyon çalışmaları yeni yılda da sürecekBaşkan Karabağ, 2016'da kendiliğinden dönüşüm için önemli kararlar aldıklarını hatırlatarak, "Tepekule ve Çay Mahallerimizde eskiyen imar planlarını revize ettik. Parselleri birleştirdik, inşaatı yükseğe verdik. Kimsenin hak kaybına uğramayacağı, istimlak sorunun olmadığı bir çözüm oluşturduk. Adalet, Onur, Yamanlar, Nafiz Gürman, Gümüşpala ve Emek Mahallelerinde benzer çalışmaları yapacağız. Bayraklı'daki dönüşüm kendiliğinden gerçekleşecek" dedi.Bayraklı Belediyesi'nin 2017'de gerçekleştireceği bazı projeler şöyle:Dev kültür ve spor merkeziBayraklı Belediyesi'nin prestij projesi olan Manavkuyu'da yapılacak dev kültür ve spor merkezinin ihalesi yeni yılda gerçekleştirilecek. 13 bin metrekarelik kapalı alanı bulunacak projede; yüzme havuzu spor, kültür, sergi ve nikah salonu yer alacak.Yeni hizmet binasıAltınyol Caddesi üzerinde inşa edilen hizmet binası tamamlandı. Hizmet binası yeni yılda faaliyetlerini buradan, tek çatı altından sürdürecek.Bir kültür merkezi dahaBayraklı Belediyesi, ilçeye yeni kültür merkezler kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Postacılar Mahallesine yapılacak ve 2017'de tamamlanması planlanan 2 bin 300 metrekare kapalı alana sahip merkezin ilçeye yeri bir soluk aldıracak.Nafiz Gürman'a CemeviYeni kültür merkezi ve Cemevi projesinin temeli yeni yılda Nafiz Gürman Mahallesinde atılacak. İZSU dolum tesisinin karşısındaki alana yapılacak yeni proje bodrumla birlikte dört kat olacak. Projenin toplam inşaat alın ise 850 metrekareyi bulacak.Kendiliğinden dönüşümTepekule ve Çay Mahallelerinde eskiyen imar planlarını değiştirerek yeniledi. Buralarda yapılara maksimum 7 ile 10 kata kadar izin verildi. Yeni yılda imar plan revizyon çalışmaları sürecek. Böylece Bayraklı'daki dönüşüm kendiliğinden gerçekleşecek.8 bin metrekarelik parkYeni yılda parkları yenileme çalışması sürecek. Bayraklı'nın şehidi Kaan Kılıç'ın ismi Osmangazi Mahallesinde yapılacak 8 bin metrekarelik dev parka verilecek.Çay Mahallesi pazar yeri açılacakBayraklı Belediyesi'nin Çay Mahallesinde 7 bin 194 metrekare alanda yapımı devam eden dev pazar yeri proje inşaatında sona gelindi. Pazar yerinin açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak.Hayvan bakım ve rehabilitasyon merkeziYamanlar Mahallesinde hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinin temeli atıldı, kısa süre içerisinde açılışı gerçekleşecek. Merkezde, kedi ve köpekler kimliklendirilecek, kayıt altına alınacak, kısırlaştırılacak ve iyileşme dönemi sonrasında sağlıklarına kavuşan can dostlarımıza aşılamaları yapılıp tekrar yaşam alanlarına bırakılacak.16. kütüphane yoldaHer mahalleye bir kütüphane hedefiyle yola çıkan Bayraklı Belediyesi, 15. kütüphanesini faaliyete soktu. "Herkes için kütüphane" projesi kapsamında tüm kütüphanelerin teknoloji alt yapısı güçlendirildi. 16. kütüphane yeni yılda hizmete girecek.İzmir'in en büyük Engelliler MerkeziKentin en büyük Engelliler Merkezi Bayraklı'da olacak. Belediye birimlerinin yeni hizmet binasında çalışmalarına başlamasıyla birlikte Osmangazi hizmet binası engelliler merkezi olarak kullanılacak.