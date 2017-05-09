09.05.2017 17:40:49

Bayrak satıcıları arasındaki tartışma kanlı bitti

Ankara'da bayrak sattığı iddia edilen 2 şahıs arasında tartışma yaşandı

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Ankara'da bayrak sattığı iddia edilen 2 şahıs arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakla yaralanan şahsın yardımına trafik polisi ve vatandaşlar koştu.Olay, Çankaya ilçesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı Yüksel Caddesi metro çıkışı yakınlarında, bayrak sattıkları iddia edilen 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Tartıştığı kişiyi bıçakla bir süre kovalayan şahıs, yakaladıktan sonra sırtının çeşitli bölgelerinden bıçakla yaraladı. Yaralanan şahsın yere düşmesi ve vatandaşları tepkisi üzerine bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.Yaralı şahsı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada olay yerinde bulunan bir trafik polisi ile vatandaşlar ise yerde yatan yaralı şahsın yardımına koştu. 112 sağlık ekipleri olay yerine gelen kadar trafik polisi ve vatandaşlar, yaralıya müdahale etti. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte ambulansa alınan yaralı, Hacettepe Üniversitesi Hastanesine götürüldü.Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.(Uğur Kan Yüksek - Ömer Çetin - Emre Yüzügüldü /İHA)