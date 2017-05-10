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'Bayrak asan dayı' 112 için balkona çıktı
10.05.2017 16:27:29

'Bayrak asan dayı' 112 için balkona çıktı

Türkiye'nin 'Bayrak asan dayı' olarak tanıdığı internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, şimdi de Sağlık Bakanlığının 'Yaşama Yol Ver' projesi için balkonu

Türkiye'nin 'Bayrak asan dayı' olarak tanıdığı internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, şimdi de Sağlık Bakanlığının 'Yaşama Yol Ver' projesi için balkonuna 'Ambulansa yol ver' pankartı astı.

Türkiye'nin 'Bayrak dayı' olarak tanıdığı ve 3 büyük takımlardan siyasi partilere, Kremlin Sarayı'ndan Özgürlük Heykeli'ne kadar photoshop yolu ile caps uygulamaları yapılan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, reklamlar ve projelerde yer almaya devam ediyor. 2013 yılında evinin balkonuna astığı bayrak ile meşhur olan Tahtalıoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın 'Yaşama Yol Ver' projesi için o meşhur balkona çıktı. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve Dursunbey Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ziyaret ettiği Tahtalıoğlu'na proje hakkında bilgi veren İl sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Erhan Kocadereli, Trafik Haftası dolayısıyla 'Ambulansa yol ver' yazılı pankartı balkona asacaklarını söyledi. Ekipler ile birlikte balkona çıkan Tahtalıoğlu, pankartı asarak ekiplerle birlikte fotoğraf çekildi.

Proje hakkında açıklama yapan İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Erhan Kocadereli, "Sağlık Bakanlığı'mızın çok önem verdiği projelerden biri olan 'Yaşama yol ver' projesi kapsamında bugün Dursunbey'e balkona bayrak asan amcamızın yanına geldik. Kendisi sağ olsun bizi kırmadı. Biz Bakanlık olarak ambulanslara yol verilmesi hususu üzerinde duruyoruz. Bu yönde eğitimlerimiz devam ediyor" dedi.

Ambulansa nasıl yol verileceği konusunda da açıklamalar yapan Kocadereli, gereksiz 112'nin aranması konusunun da çok önemli olduğunu hatırlattı. Geçmiş yıllarda 112'ye gelen 100 çağrıdan 98'in asılsız olduğunu hatırlatan Kocadereli, bu rakamın yapılan eğitim çalışmalarının ardından 80 civarına indiğini ve her geçen günde ineceğine inandığını söyledi.

(Hüdayi Demirhan/İHA)
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