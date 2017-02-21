21.02.2017 16:08:33

Baykal-Türk görüşmesi

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 'Barış içinde birlikte yaşamanın, ortaklaşa değerlerimiz olduğunu, o değerlere bağlı olarak toplum ve siyaset, millet olduğumuzu idrak ederiz' dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Barış içinde birlikte yaşamanın, ortaklaşa değerlerimiz olduğunu, o değerlere bağlı olarak toplum ve siyaset, millet olduğumuzu idrak ederiz" dedi.CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk Baykal'ın Meclis'deki odasında bir araya geldi.Türk, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ziyarete geldiğini belirterek, "Bildiğiniz gibi gözaltına alındığımda dönemde Sayın Genel başkan Mardin'e gelmişti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu sahiplenmenin benim üzerimde büyük etkisi var. Ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, ister barışı isteyin isterseniz demokrasiyi savunun, siyasetçi olarak herkes bir risk altında. Bu nedenle bu ülkede artık ortaklaşmanın, sorunların çözmenin ötesinde başla bir yol yok. Umut ediyorum ki, vicdan sahibi olan herkes demokratik sürecin gelişmesi, barışçıl bir ortamın sağlanması için gerçekten çaba içinde olur. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki, barıştan başka ortak yaşamaktan, ortak geleceği kurmaktan başka seçenek yok" ifadelerini kullandı.Baykal, Ahmet Türk'ü özgürlüğünü kazanmış, sağlıklı şekilde TBMM'de görmekten mutlu olduğunu belirterek, "Maalesef çok sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Umut ediyorum asıl sıkıntılı günleri geride bırakmışızdır. Geride yaşadığımız o gergin, kutuplaşmış siyasetin içinden geçerken, birbirimize karşı insani, beşeri görevlerimizi, sorumluluklarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı, arkadaşlıklarımızı ayakta tutmamız gerektiğini hep inandım. Hep beraber el ele verip, barış, huzur içinde yaşamanın yolunu bulmak zorundayız. Bunun mümkün olduğuna hep inadım" şeklinde konuştu.Baykal, Ahmet Türk'ün yaşananlar karşısında soğukkanlılığını koruyarak kendisinin yıllar öncesinden tanıdığı Ahmet Türk kimliğinden kaybetmeyen biri olduğunu bildiğini ifade etti. Baykal, "Anlayış göstermenin takdirini keşke tutuklamadan önce gösterselerdi. İnşallah böyle olayları bir daha yaşamayız. Barış içinde birlikte yaşamanın, ortaklaşa değerlerimiz olduğunu, o değerlere bağlı olarak toplum ve siyaset, millet olduğumuzu idrak ederiz" dedi.Türk Bahçeli ile görüşmesinde gelişme olup olmadığına ilişkin olarak, "İnsani bir sorumluluğun gereği olarak kendilerinin bir açıklaması oldu. Bende bu konuda teşekkür etmek istediğimi belirttim" şeklinde konuştu.Referandumda 'hayır' diyeceklere terörist tanımlamasının yapıldığını hatırlatan gazeteciye Baykal, "Bunlar yanlış işler. Ülkeyi cepheleştirerek, kutuplaştırarak makul tavır takınmayı terörle ilişkilendirmek ülkeye, demokrasiye hizmet değil, yanlış bir yaklaşım. Bu yaklaşımın içinde Sayın Cumhurbaşkanı ve başbakan girmişlerdi. Bunun yanlış olduğunu anlamış olduklarını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.