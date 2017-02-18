18.02.2017 19:41:25

Baykal 'hayır' için sahaya indi

CHP eski genel başkanı, Antalya milletvekili Deniz Baykal, partisinin İstanbul'un Zeytinburnu mahallesinde düzenlenen anayasa değişikliği referandumuna 'Hayır' mitinginde konuştu.

Ajansların haberine göre Baykal, düzenlemenin AK Parti ve MHP tarafından 'meclisten kaçırıldığını' savundu.



"Bu tasarı elbette toplumda görenler, anlayanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Bugün Türkiye'de yükselen bir hayır dalgası var. Bugün ben buraya CHP'li olarak değil, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak geldim."

Yeni sistemin gelmesiyle geçmişte işlenen suçların geçersiz sayılacağını öne süren Baykal, "Başbakanlığı döneminde işlediği suçlarla ilgili olarak, bir iddia ortaya atıldığı zaman, 'Bir dakika' denilecek. 'Bu adam cumhurbaşkanı' denilecek" şeklinde konuştu.

İstenilen değişikliğe karşı Mustafa Kemal Atatürk'ü referans gösteren Baykal, "Bizim milli mücadelenin siyasi temel mesajını Mustafa Kemal, Amasya'da vermiştir: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu tarihi bir değerlendirmelidir" dedi.

Baykal, şöyle devam etti:



"Ana hatlarıyla getirilen anayasanın temel niteliği, tek adam inşa etmesidir. Bunu söyleyince rahatsız oluyorlar ama gerçek bu. Tek adam anayasasıdır bu. Türkiye 80 milyonluk ülke, meclisi o 80 milyon seçiyor. İçinde her kökenden, bütün vatandaşlar bir aradayız. Yani milli irade, millet yüzde 100 meclise yansıyor."

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