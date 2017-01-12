13.01.2017 01:29:26

Baykal'dan 'erken seçim' açıklamalarına cevap geldi

Deniz Baykal, 'Tehditse yakışıksız, tespitse zamansız” dedi.

Al Jazeera'nin haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop'un Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'ten geçmemesi durumunda seçime gidilmesi gerektiğini söylemesinin ardından, CHP'den de 'erken seçim' açıklamaları geldi.

Anayasa değişiklik paketinin 7. maddesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülürken söz alan Deniz Baykal, erken seçim konusunun açılması hakkında “Erken seçim konusu ile ilgili şunu söylemek isterim. Eğer bu bir tehditse, yakışıksızdır. Eğer bu bir tespitse, zamansızdır. Eğer bu bir tehditse; böyle bir tehdidi Meclis'imize de, buradaki teker teker her bir vekilimize de hakaret sayarım. Erken benim tehdidiyle siyasi sonuç almaya kalkışanları kınıyorum” dedi.



"HODRİ MEYDAN"

Baykal'ın konuşmasından sonra CHP'li Özgür Özel yanında oturan genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek “Sayın Genel Başkanımdan aldığım yetki ve talimatla şunu söylemek istiyorum: Rejim değişikliği olacağına, hodri meydan hemen erken seçim olsun” dedi.



BAHÇELİ "POLEMİĞE" İZİN VERMEDİ

Özel'in sözleri üzerine Bahçeli'nin yanında bulunan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay müdahale etmek istedi. Ancak Bahçeli izin vermedi.



BAHÇELİ ve ŞENTOP NELER SÖYLEMİŞTİ?

Meclis kulisinde gazetecilerin anayasa teklifine ilişkin sorularını dün yanıtlayan Bahçeli, "Teklifin Meclis'ten geçmemesi durumunda ne olacağı" ile ilgili soruya, "Öyle bir durum yaşanırsa çok farklı bir sorun ortaya çıkar. Böyle bir durum olursa Meclis çalışamaz hale geldiği için çalışabileceği bir zemin aranır, millet iradesine gidilir" yanıtını vermişti.

Bahçeli'nin ardından Anadolu Ajansı'na konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop da "Metin, Genel Kuruldan geçmezse, o zaman hiç kimse seçim istemiyor diyelim; ama Türkiye seçime mecbur kalır. Baharda götürür, sonbaharda götürür ama götürür. Kimse engelleyemez seçimi" demişti.

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