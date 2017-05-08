08.05.2017 21:21:28

Baykal'a ait iş merkezindeki hırsızlık

İş merkezinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüphelilerden biri daha tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde CHP Milletvekili Deniz Baykal'a ait iş merkezinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlılardan biri daha tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebizli Mahallesi'ndeki olaya ilişkin incelemede, 150 bin lira değerinde 5 bin 800 metre elektrik ve telefon kablosu, 500 priz, 200 elektrik anahtarı, 16 panonun çalınmasıyla ilgili aranan ikinci şüpheli A.Ö. (42) Yenimahalle civarında polis ekipleri tarafından yakalandı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Baykal'a ait Gebizli Mahallesi Termessos Bulvarı'ndaki 3 katlı iş merkezi inşaatına 4 gün önce giren zanlılar, elektrik ve su tesisatı ile asansörlere ait elektronik aksam ve bakır kabloları alarak kaçmıştı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen iki zanlıdan biri olan V.A. (28) yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.