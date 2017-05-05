06.05.2017 13:35:09

Bayırköy Belediye Başkanlığından duyuru

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanlığı, yaz kursu yapacağının duyurusunu yaptı.

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Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanlığı, yaz kursu yapacağının duyurusunu yaptı.Bayırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, belediye bünyesinde kadınların talepleri doğrultusunda yaz kursu düzenleneceği belirtilirken, açılacak kursların biçki-dikiş-nakış, ahşap boyama, ebru kursları olduğu bildirildi.