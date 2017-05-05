06.05.2017 13:35:09
Bayırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, belediye bünyesinde kadınların talepleri doğrultusunda yaz kursu düzenleneceği belirtilirken, açılacak kursların biçki-dikiş-nakış, ahşap boyama, ebru kursları olduğu bildirildi.
Bayırköy Belediye Başkanlığından duyuru
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanlığı, yaz kursu yapacağının duyurusunu yaptı.Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanlığı, yaz kursu yapacağının duyurusunu yaptı.
Bayırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, belediye bünyesinde kadınların talepleri doğrultusunda yaz kursu düzenleneceği belirtilirken, açılacak kursların biçki-dikiş-nakış, ahşap boyama, ebru kursları olduğu bildirildi.