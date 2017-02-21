21.02.2017 11:03:38

Bayırköy Beldesi'nde alt ve üst yapı yenileme çalışmaları

Bilecik'in Bayırköy Beldesi Fatih Mahallesinde alt ve üst yapı yenileme çalışmaları başladı.

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Bilecik'in Bayırköy Beldesi Fatih Mahallesinde alt ve üst yapı yenileme çalışmaları başladı.Konu hakkında açıklama yapan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Beldemiz Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi 101.Sokakta alt yapı yenileme çalışmalarımız başladı. Yaklaşık 30 senelik olan alt yapı yeterli gelmiyordu. Ekiplerimiz tarafından bugün başlanan hafriyat çalışmasıyla, sokakta alt yapının çağımıza uygun korige borularla tamamlanıp yenilenmesiyle, su abone bağlantıları da tamamlanacak. Kilitli parke taşı döşenmesiyle üst yapımız da yenilenecek" dedi.