18.02.2017 10:36:30

Bayırköy Belde Belediyesinden uyarı

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi, esnafları uyardı.

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Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi, esnafları uyardı.Bayırköy Belediyesi'nden yapılan açıklama ile ölçü ve tartı aletlerinin son başvuru süresinin 28 Şubat'ta sona ereceği belirtildi. Açıklamada, "Esnafımızın dikkatine ölçü ve tartı aletleri son başvuru süresi 28 Şubat'ta sona erecektir. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanununun 1. ve 2. maddeleri hükmü gereğince 2017 yılında ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme süresi 28 Şubat 2017 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir" denildi.