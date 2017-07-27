27.07.2017 18:25:55

Bayındır'da orman yangını sürüyor

İzmir'in Bayındır ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangının Manisa'nın Turgutlu ilçesine sıçramasıyla birlikte tahliye edilen 2 mahallede endişeli bekleyiş devam ediyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını engelliyor.



İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Lütuflar ve Kızılkeçili mahalleleri arasında 2 gün önce başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle birlikte Manisa'nın Turgutlu ilçe sınırına kadar ilerledi. Havadan 8 uçak, 8 helikopter ve 15 dozer, 125 arazoz ile müdahalelerin devam edildiği yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. 500 hektarlık alanda etkili olan yangının Manisa'nın Turgutlu ilçe sınırına dayanması nedeniyle dün akşam saatlerinde tahliye edilen Turgutlu'ya bağlı Kabaçınar ve Karaköy mahallelerinde vatandaşların endişeli bekleyişleri devam ediyor.



Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Büyük bir üzüntüyle incelemelerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Şirin, "Ortaya çıkan tablo çok üzücü. Söylenecek söz bulamıyorum. Ciğerlerimiz yanıyor. Valilik, kaymakamlık, büyükşehir, belediye olarak topyekun sahadayız. Tüm olanaklarımızı seferber ettik. Köy halkı da devletle el ele çalışmalara katkı sağlıyor. Rüzgarın etkisiyle kontrol zorlaşıyor. Ancak herkes elinde geleni yapıyor. Gözlerimizin önünde ormanlarımızın yanıyor, vatandaşlarımız özellikle yaz aylarında bu bölgelerde daha duyarlı olmalı. Kolluk görevini yürüten arkadaşlarımız yangının çıkış nedeni için araştırma yapacaklardır. Ancak insanlarımız daha duyarlı olmalı ve orman gibi hassas bölgelerde daha kontrollü hareket etmeli. Bugün burada yüzlerce hektar alan küle döndü" dedi.