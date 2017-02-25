25.02.2017 20:20:18

Bayern Münih'ten 8 gollü galibiyet

Bundesliga'daki 22. hafta maçında Hamburg'u konuk eden Bayern Münih, Lewandowski'nin 'hat-trick' yaptığı maçta rakibini 8-0 mağlup etti- Halil Atıntop'un formasını giydiği Augsburg, ikiz kardeşi Hamit Altıntop'un görev yaptığı Darmstadt 98'i deplasmanda 2-1 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) 22. hafta karşılaşmasında lider Bayern Münih, sahasında Hamburg'u 8-0 mağlup etti.

Ligde geçen haftayı birer puanla kapatan Bayern Münih ile Hamburg, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Arturo Vidal'in fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, Robert Lewandowski'nin 24 ve 42. dakikalarda kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de hız kesmeyen Bayern Münih, 54. dakikada Lewandowski'nin golüyle skoru 4-0'a taşıdı. İki dakika sonra David Alaba'nın skor tabelasını değiştirmesiyle farkı 5'e çıkaran Bavyera ekibi, 65 ve 69. dakikalarda Kingsley Coman ve 87. dakikada Arjen Robben'in golüyle mücadeleden 8-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Bayern Münih'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, 1995'te başladığı teknik direktörlük kariyerinde 1000. karşılaşmasına çıktı. Bu sezon üçüncü kez "hat-trick" yapan kırmızı-beyazlıların Polonyalı futbolcusu Lewandowski ise tüm kulvarlardaki gol sayısını 28'e çıkardı.

Bavyera ekibi, şampiyon olarak bitirdiği 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında oynanan müsabakada da Hamburg'u aynı skorla mağlup etmişti.

Bu sonuçla Bundesliga'daki 16. galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 53'e çıkardı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Bu sezon ligde 12. kez kaybeden Hamburg ise 20 puanda kaldı.





- Altıntop kardeşlerde gülen taraf Halil oldu





Bundesliga'nın 22. haftasında Halil Altıntop'un formasını giydiği Augsburg, ikiz kardeşi Hamit Altıntop'un takımı Darmstadt 98'i deplasmanda 2-1 yendi.

Ev sahibi ekip, Marcel Heller'in 47. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Augsburg, 55. dakikada penaltıdan Paul Verhaegh ve 85. dakikada Raul Bobadilla'nın kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.

Halil Altıntop ile Hamit Altıntop, maçta 90 dakika forma giydi.

Ligde 2 maç aradan sonra sahadan galip ayrılan Augsburg, puanını 27'ye yükseltti. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini yaşayan Darmstadt 98 ise 12 puanda kaldı.