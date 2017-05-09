09.05.2017 23:03:50
Bayern Münih'te Javi Martinez sezonu kapattı
İspanyol milli futbolcunun, dağ gezintisi sırasında köprücük kemiğinin kırıldığı açıklandıAlmanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen İspanyol milli oyuncu Javi Martinez, köprücük kemiğinin kırılması nedeniyle sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun, hafta sonu ülkesinde yaptığı dağ gezintisi sırasında sol köprücük kemiğinin kırıldığı ifade edildi. Martinez'in, Münih kentinde ameliyat edildiği aktarıldı.
İspanyol futbolcu, ligin son 2 haftasındaki RB Leipzig ve Freiburg karşılaşmalarında takımdaki yerini alamayacak.