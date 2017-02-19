19.02.2017 13:53:27

Bayburt Üniversitesinde Çağrı Merkezi Operatörlüğü Kursu açılıyor

Bayburt Üniversitesi Yatırım Destek Programı doğrultusunda bölgede yapılacak olan yatırımlara iş gücü desteği kazandırmak üzere çağrı merkezi operatörlüğü için kurs açıyor.

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Bayburt Üniversitesi Yatırım Destek Programı doğrultusunda bölgede yapılacak olan yatırımlara iş gücü desteği kazandırmak üzere çağrı merkezi operatörlüğü için kurs açıyor.Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Çağrı Merkezi Operatörlüğü Sertifika Programı, 25 Şubat-17 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek. Programda kursiyerler, 50 saatlik Çağrı Merkezleri Temel Eğitimi alarak, hizmet sektörü alanında çalışabilecekler. En az lise mezunu olan adaylar, hafta sonlarında Üniversitenin Dede Korkut Külliyesi'nde öğretim göreceklerdir.Program ön kaydı, 14-21 Şubat 2017 tarihleri arasında Sürekli Eğitim Merkezi web adresi üzerinden (busem.bayburt.edu.tr) veya şahsen; kesin kayıtlar, 21-24 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. Kursiyerler program katılımı için 200 TL ödeyecekler.