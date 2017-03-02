02.03.2017 18:06:59

Bayburt Üniversitesi vergi rekortmenleri arasında

Bayburt Üniversitesi yaptığı hizmetlerle öncü olmaya devam ediyor. Üniversite son olarak 2016 yılı vergilendirme döneminde kurumlar vergisi il rekortmenleri arasına girerek büyük bir başarıya imza attı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bayburt Üniversitesi yaptığı hizmetlerle öncü olmaya devam ediyor. Üniversite son olarak 2016 yılı vergilendirme döneminde kurumlar vergisi il rekortmenleri arasına girerek büyük bir başarıya imza attı.Bayburt Üniversitesi'nin bu başarısından dolayı, Bayburt Defterdarı Yüksel Ertekin, Bayburt Vergi Dairesi Müdürü Alper Çetin ve Defterdarlık Gelir Müdür Vekili Celal Parıldar, 1 Mart 2017'de, Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u ziyaret ettiler.Ziyarette defterdar Ertekin ve beraberindeki heyet, üniversitenin vergi konusundaki başarısı dolayısıyla, rektör Coşkun'a, bizzat Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından imzalanan teşekkür belgesini takdim etti ve rektör Coşkun'a başarılarının devamını diledi.Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi niyet ve temennileri için konuklarına teşekkür etti.