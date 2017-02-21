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21.02.2017 11:31:34
Bayburt'un kurtuluş yıldönümü
Bayburt'un kurtuluş yıldönümü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'un kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu ile Belediye Başkanı Mete Memiş'e tebrik telgrafı gönderdi.
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