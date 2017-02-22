22.02.2017 10:15:49

Bayburt 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü'nde buluştu

Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 99. Yıl dönümü etkinlikleri Şehitlere Saygı Yürüyüşü ile sona erdi.

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Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 99. Yıl dönümü etkinlikleri Şehitlere Saygı Yürüyüşü ile sona erdi.Yürüyüşe Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Faruk Kılıçaslan, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, ve vatandaşlar katıldı.Etkinlik kapsamında Şehit Osman Tepesi giriş kapısından başlayan yürüş Bayburt Şehitliğinde sona erdi. Yürüyüş sonunda kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mete Memiş şunları ifade etti:"Bu toprakların vatan olarak bize bırakılmasında, hiç tereddüt etmeden sağlarına, sollarına, önlerine ve arkalarına bakmadan canlarına feda eden muhterem, muhteşem ecdadı saygıyla, minnetle, hürmetle selamlıyorum. Onların manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Bugünlerin anlam ve önemi hepinizce malum. Kurtuluşun ne demek olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu törenlerin yapılmasındaki amaç; O gün yaşananları hatırlamak, yine o gün canını bu vatan uğrunda, din uğrunda feda eden aziz şehitlerimizi, aziz ecdadımızı hatırlamaktır. Onları hatırlayalım ki başımıza aynı bela ve musibetler gelmesin. Biliyorsunuz ki, hilal ve haç olduğu günden beri hep kavga halindedir, bu kavga hiç bitmedi. Bedir'de varoluşun mücadelesiydi, Çanakkale'de İslam'ı yok etmeye gelen yedi düvele karşı verilen mücadelede Allah'a hamdolsun, Müslüman Türk'ün şamarını yüzlerine yediler. Bu haçlı zihniyeti kılık değiştirerek Anadolu'nun işgali için bağımsızlık karakteri olan aziz milletimizi bağımsızlığından etmek adına, büyümesini gelişmesini engellemek adına hep saldırdı, saldırmaya da devam ediyor. 15 Temmuz'da paralel devlet yapılanmasını, paralel din yapılanmasıyla birlikte tesis ederek ülkemizdeki masum kardeşlerimizi kandırarak hak yol üzerine oturan papazlar, ülkemizin bütünlüğüne 15 Temmuz'da tecavüz ettiler, saldırdılar, saldırmakla da yetinmediler, bu aziz milletin meclisine bomba yağdırdılar. Maksat bir taneydi; Bu milleti, bölmek, bu milleti yok etmek, bu milleti tarih sahnesinden silmeye çalışmak. 21 Şubat 1918'de Bayburt'umuzun kurtuluşunun gerçekleşmesinde başta Şehit Belediye Başkanımız Hafız Süleyman Efendi olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, onları saygıyla, minnetle, hürmetle yâd ediyorum. Son olarak diyorum ki, Ya Rabbi bizleri onlara layık torunlar eyle."Başkan Memiş'in konuşmasının ardından şehitlerimiz izin Kur'an tilaveti yapılarak dualar edildi. Son olarak Bayburt Şehitliği'ndeki temsisi şehit mezarlarına katılımcılar tarafından karanfiller bırakıldı.