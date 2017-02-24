24.02.2017 16:49:33

Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneği'nden Rektör Coşkun'a ziyaret

Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneği (ŞADDER) başkanı Hayrettin Haluk Akkoyunlu ve beraberindeki heyet, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u ziyaret etti.

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Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneği (ŞADDER) başkanı Hayrettin Haluk Akkoyunlu ve beraberindeki heyet, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u ziyaret etti.ŞADDER başkanı Akkoyunlu, ziyaretlerinde, titiz bir çalışma sonucu ortaya çıkan ve ilk baskısı 2003 yılında yapılan, Bayburt'un şehit ve gazilerini konulu "Bir Hilâl Uğruna Şehit ve Gazileri ile Bayburt" adlı kitabın güncellenip üniversitemiz Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAKÜTAM) bünyesinde yeniden yayımlanmasından dolayı rektör Çoşkun'a teşekkür etti ve görevinde başarılar diledi.Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi niyet ve temennileri için konuklarına teşekkür etti.Bir Hilâl Uğruna Şehit ve Gazileri ile Bayburt kitabının editörlüğünü yapan Yrd. Doç. Dr. M. Yasin Taşkesenlioğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette, ŞADDER heyeti adına başkan Akkoyunlu, rektör Coşkun'a ve Taşkesenlioğlu'na, şehit aileleri ve gazilerle ilgili çalışmalarından dolayı, birer plaket verdi.