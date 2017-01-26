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Bayburt EMITT Fuarı'nda görücüye çıktı
26.01.2017 22:20:55

Bayburt EMITT Fuarı'nda görücüye çıktı

Bayburt Belediyesi, dünyanın en büyük 5'inci Turizm Fuarı EMITT'te açtığı stantta yörenin kültürel güzelliklerini ve yöresel tatlarını görücüye çıkardı. Standı ziyaret edenler Bayburt lezzetlerini tatma imkanı bulurken şehir hakkında bilgi sahibi oldu.

Bayburt Belediyesi, dünyanın en büyük 5'inci Turizm Fuarı EMITT'te açtığı stantta yörenin kültürel güzelliklerini ve yöresel tatlarını görücüye çıkardı. Standı ziyaret edenler Bayburt lezzetlerini tatma imkanı bulurken şehir hakkında bilgi sahibi oldu.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde 21'inci kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı EMITT ilk gününden yüzlerce ziyaretçi ağırladı. 26-29 Aralık tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda Bayburt Belediyesi de kurduğu stantta yöresel lezzetlerini, şehrin turizm potansiyelini tanıttı. Standı ziyaret edenler tatlı çorba, kavurma, lor dolması, tel helva gibi lezzetleri de tatma imkanı buldu.

"Yakın gelecekte İnanç turizmi ile ilgili de iddialıyız"

Bayburt'un turizm potansiyelini arttıracak çalışmalar yürüttüklerini belirten Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, "Bayburt'un tarih ve kültürünü yansıtan çok güzel bir stant oluşturduk. Tanıtımla ilgili burada çok güzel bir ortam var. Bayburt olarak biz yöresel ürünlerimiz ve değişik imalatlarımızla katılıyoruz. Özellikle tanıtım yönünden Bayburt'un tarihi dokusu kültürel dokusu çok önemli bunu turizme yansıtmak istiyoruz. Bayburt'taki yaz ve kış turizmini ikiye ayırabiliriz. Yakın gelecekte İnanç turizmi ile ilgili de iddialıyız. Turizmin gelişmesini istiyoruz Bayburt'ta bununla ilgili gerek valiliğimiz, gerek belediyemiz ve bütün derneklerimizle birlikte çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

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