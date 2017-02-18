18.02.2017 15:11:16

Bayatbademlerinde 32 bin kızılçam toprakla buluştu

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi'ndeki 220 dönümlük alanda 32 bin kızılçam ve 2 bin servi toprakla buluştu.

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Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi'ndeki 220 dönümlük alanda 32 bin kızılçam ve 2 bin servi toprakla buluştu.Korkuteli İlçesi Orman İşletme Müdürlüğü, Yazır Şefliğine bağlı Bayatbademleri Mahallesinde bulunan endüstriyel plantasyon sahasına 32 bin kızılçam ve 2 bin servi toprakla buluştu. Korkuteli Orman İşletme Müdürü Hülya Güney, Endüstriyel Plantasyon Çalışması kapsamında 220 dönümlük alana 32 bin kızılçam ve 2 bin servi fidanın toprakla buluştuğunu söyledi.Güney, "İnsanlar mutlaka ormanlardan faydalanacaktır. Bu faydalanma asla bilinçsiz bir faydalanmaya dönüşmemelidir. İnsanların bilinçsiz faydalanmaları, bilinçsiz hayvan otlatmaları, insan kaynaklı çıkan yangınlar ormanlarınızın zarar görmesine ve azalmasına neden olmaktadır. Yok, olan bir ormanın yerine yenisini yetiştirmek, bir insan ömrüne sığmayacak kadar uzundur. Ağaçlandırma çalışmalarının birçok açıdan faydası var ki bunlar saymakla bitmez. Dikilen her ağaç, erozyonun engellenmesi için bir önleyici etmendir" dedi.