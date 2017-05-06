06.05.2017 21:43:03

Bayanlar Hentbol Süper Lig'de perde kapandı

Son maçında Adana Şakirpaşa'yı yenen Kastamonu Belediyespor, Süper Gençler Ligi'nden gelen puanlarla 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamladı- Samsun Gençlik, Artsam Koleji ve Genç Uşakspor, 1. Lig'e düştü

Bayanlar Hentbol Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu Kastamonu Belediyespor şampiyon tamamladı.

Süper Gençler Ligi'nden alınan puanların yüzde 10'unun da değerlendirmeye katıldığı statü gereği Kastamonu Belediyespor, Adana Şakirpaşa galibiyetiyle 49,5 puana ulaşarak, 0,3 puan farkla Yenimahalle Belediyespor'un önünde tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı.

Yenimahalle Belediyespor ise genç takımının başarısız olması sonrasında rakibi Kastamonu Belediyespor'un ardından 49,2 puanla ligi ikinci sırada bitirdi.

Türkiye'yi gelecek sezon Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'nde, Yenimahalle Belediyespor, EHF Kupası'nda, Ardeşen Gençlik ve Zağnosspor da Challenge Kupası'nda temsil edecek.





- 3 takım küme düştü





Bayanlar Hentbol Süper Lig'de son 3 sırada kalan Samsun Gençlik, Artsam Koleji ve Genç Uşakspor, 1. Lig'e düştü.

Ligde 5,3 puanlı Samsun Gençlik, 11,6 puan toplayan Artsam Koleji ve 13 puanı bulunan Genç Uşakspor, 12, 13 ve 14. sırada yer alarak, gelecek sezon bir alt ligde mücadele edecek.

Ligin son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu ise şöyle:





- Sonuçlar





Kastamonu Belediyespor-Adana Şakirpaşa: 37-25

Samsun Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 38-28

Zağnosspor-Muratpaşa Belediyespor: 20-19



Genç Uşakspor-Aksaray Belediyespor: 32-36



Artsam Koleji-Ardeşen Gençlik: 32-37



Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 28-29



Osmangazi Belediyespor-Eskişehir Hentbol: 46-36





Takımlar O G B M A Y Av P 1.Kastamonu Belediyespor 26 24 0 2 840 636 204 49,5 2.Yenimahalle Belediyespor 24 24 0 2 923 669 254 49,2

3.Ardeşen Gençlik 26 19 4 3 844 692 152 42,6 4.Zağnosspor 26 19 3 4 824 640 184 41 5.Muratpaşa Belediyespor 26 17 3 6 759 647 112 39,6 6.İzmir B.Ş. Belediyespor 26 14 1 11 712 702 10 30,2

7.Aksaray Belediyespor 26 12 1 13 654 689 -35 25,6 8.Adana Şakirpaşa 26 12 0 14 671 721 -50 24,6

9.Eskişehir Hentbol

26 6 3 17 771 831 -60 17,2 10.Üsküdar Belediyespor 26 6 3 17 763 814 -51 16,6

11.Osmangazi Belediyespor 26 7 0 19 761 901 -140 14

12.Genç Uşakspor 26 5 3 18 747 901 -154 13 13.Artsam Koleji 26 5 0 21 697 856 -159 11,6 14.Samsun Gençlik 26 1 1 24 727 924 197 5,3

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