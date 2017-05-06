Bayanlar Hentbol Süper Lig'de perde kapandı
Son maçında Adana Şakirpaşa'yı yenen Kastamonu Belediyespor, Süper Gençler Ligi'nden gelen puanlarla 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamladı- Samsun Gençlik, Artsam Koleji ve Genç Uşakspor, 1. Lig'e düştüBayanlar Hentbol Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu Kastamonu Belediyespor şampiyon tamamladı.
Süper Gençler Ligi'nden alınan puanların yüzde 10'unun da değerlendirmeye katıldığı statü gereği Kastamonu Belediyespor, Adana Şakirpaşa galibiyetiyle 49,5 puana ulaşarak, 0,3 puan farkla Yenimahalle Belediyespor'un önünde tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı.
Yenimahalle Belediyespor ise genç takımının başarısız olması sonrasında rakibi Kastamonu Belediyespor'un ardından 49,2 puanla ligi ikinci sırada bitirdi.
Türkiye'yi gelecek sezon Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'nde, Yenimahalle Belediyespor, EHF Kupası'nda, Ardeşen Gençlik ve Zağnosspor da Challenge Kupası'nda temsil edecek.
- 3 takım küme düştü
Bayanlar Hentbol Süper Lig'de son 3 sırada kalan Samsun Gençlik, Artsam Koleji ve Genç Uşakspor, 1. Lig'e düştü.
Ligde 5,3 puanlı Samsun Gençlik, 11,6 puan toplayan Artsam Koleji ve 13 puanı bulunan Genç Uşakspor, 12, 13 ve 14. sırada yer alarak, gelecek sezon bir alt ligde mücadele edecek.
Ligin son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu ise şöyle:
- Sonuçlar
Kastamonu Belediyespor-Adana Şakirpaşa: 37-25
Samsun Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 38-28
Zağnosspor-Muratpaşa Belediyespor: 20-19
Genç Uşakspor-Aksaray Belediyespor: 32-36
Artsam Koleji-Ardeşen Gençlik: 32-37
Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 28-29
Osmangazi Belediyespor-Eskişehir Hentbol: 46-36
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1.Kastamonu Belediyespor
|26
|24
|0
|2
|840
|636
|204
|49,5
|2.Yenimahalle Belediyespor
|24
|24
|0
|2
|923
|669
|254
|49,2
|3.Ardeşen Gençlik
|26
|19
|4
|3
|844
|692
|152
|42,6
|4.Zağnosspor
|26
|19
|3
|4
|824
|640
|184
|41
|5.Muratpaşa Belediyespor
|26
|17
|3
|6
|759
|647
|112
|39,6
|6.İzmir B.Ş. Belediyespor
|26
|14
|1
|11
|712
|702
|10
|30,2
|7.Aksaray Belediyespor
|26
|12
|1
|13
|654
|689
|-35
|25,6
|8.Adana Şakirpaşa
|26
|12
|0
|14
|671
|721
|-50
|24,6
| 9.Eskişehir Hentbol
|26
|6
|3
|17
|771
|831
|-60
|17,2
|10.Üsküdar Belediyespor
|26
|6
|3
|17
|763
|814
|-51
|16,6
|11.Osmangazi Belediyespor
|26
|7
|0
|19
|761
|901
|-140
|14
|12.Genç Uşakspor
|26
|5
|3
|18
|747
|901
|-154
|13
|13.Artsam Koleji
|26
|5
|0
|21
|697
|856
|-159
|11,6
|14.Samsun Gençlik
|26
|1
|1
|24
|727
|924
|197
|5,3