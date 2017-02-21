21.02.2017 18:47:11

Bayan güreşçiler mindere çıkacak

U23 Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası, 24-26 Şubat tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştirilecek.

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U23 Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası, 24-26 Şubat tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştirilecek.Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılacak olan şampiyonada Altınova Belediyespor Bayan Güreş Takımı bir kez daha Türkiye Şampiyonluğunu elde etmek için mindere çıkacak. Geçtiğimiz ay Afyon'da gerçekleştirilen Büyük Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonasında 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile takım halinde Türkiye Şampiyonu olan Altınova Belediyespor Bayan Güreş Takımı U23 Türkiye Şampiyonasında da oldukça iddialı.Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, çok iyi bir takıma sahip olduklarını ifade ederek, "U23 Türkiye şampiyonada sporcuklarımızdan iyi dereceler bekliyoruz. Tüm güreş ve sporseverlerden şampiyonaya katılarak, takımıma destek olmaya davet ediyorum" dedi.