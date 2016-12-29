29.12.2016 16:46:16

BAUZEM'den Türkiye'de ilk canlı yayın dersi

Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUZEM) KPSS-ÖABT Matematik alanında ilk canlı yayın dersi başarıyla gerçekleştirildi.

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Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUZEM) KPSS-ÖABT Matematik alanında ilk canlı yayın dersi başarıyla gerçekleştirildi.Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUZEM) tarafından yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Merkezin yeni dönem çalışmaları kapsamında KPSS-ÖABT Matematik alanında ilk canlı yayın dersi başarıyla gerçekleştirildi. Farklı illerden öğrencilerin takip ettiği uzaktan eğitim canlı yayın dersi, KPSS-ÖABT Matematik alanında Türkiye'de bir üniversite tarafından gerçekleştirilen ilk uygulama oldu. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Uzaktan Eğitim Merkezini ziyaret ederek BAUZEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tuncay Sarıtaş'tan merkez çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ziyarette, canlı çevrimiçi sınıfların oluşturulması, dijital içeriklerin tasarımı ve geliştirilmesi görüşülerek çevrimiçi ders videolarının da gösterimi yapıldı. Ayrıca uzaktan eğitim merkezinin altyapı çalışmaları, uzaktan eğitim ön lisans, lisans, yüksek lisans programları ve sertifika ile kurs programları da değerlendirildi. Rektör Özdemir, merkez çalışmaları ve KPSS-ÖABT Matematik alanında Türkiye'de bir üniversite tarafından ilk canlı yayın dersinin başarıyla başlaması dolayısıyla BAUZEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sarıtaş ve eğitimlere katkı sağlayan öğretim elemanlarını tebrik ederek, merkez çalışmalarında başarılar diledi.