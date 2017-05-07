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BAU'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı adına burs müjdesi
07.05.2017 15:09:29

BAU'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı adına burs müjdesi

Global Liderlik Forumu, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Hükümet Liderlik Okulu tarafından 17. kez düzenlendi. BAU bu yıl burs imkanını Global Liderlik Forumuna iştirak eden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Gjorge Ivanov adına düzenlediğini duyurdu.

Global Liderlik Forumu, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Hükümet Liderlik Okulu tarafından 17. kez düzenlendi. BAU bu yıl burs imkanını Global Liderlik Forumuna iştirak eden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Gjorge Ivanov adına düzenlediğini duyurdu.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Hükümet Liderlik Okulu tarafından düzenlenen Global Liderlik Forumu (GLF) 'Küresel Güç Dengelerinde Stratejik Ortaklıklar ve Liderliğin Yeni Vizyonu' temasıyla gerçekleştirildi. Global Liderlik Forumuna bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Gjorge Ivanov, çok sayıda devlet adamı ve akademisyen konuşmacı olarak katıldı. Programda Trump başkanlığında değişen Amerikan siyasetinin dünya düzenine etkisi, Pasifik kıyısında liderlik için güç mücadelesi, entelektüel ekonomi ve yenilikçi girişimcilik için reformlar, Latin Amerika'nın dünya düzenindeki rolü gibi dünya gündemini ilgilendiren dikkat çekici başlıklar ele alındı. Global Liderlik Forumunun önemli gündem maddelerinden biri Bahçeşehir Üniversitesinin her yıl farklı ülkeler arasında düzenlediği burs programını bu yıl KKTC ve Makedonya ile gerçekleştireceği bilgisiydi. BAU ülkelerin Cumhurbaşkanlıkları adına açtığı doktora ve master burs imkanları ile Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyor.

"Ülkeler arası bağı güçlendirecek burs programları hazırlıyoruz"

Global Liderlik Forumu kapsamında hazırlanan ülkeler arası burs imkanlarına dikkat çeken Burak Küntay, "Bu burs imkanlarının amacı ülkeler ile Türkiye'nin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmak. Her yıl o ülkenin devlet başkanının adıyla açılan burs imkanıyla o ülkeye mensup öğrencilere Türkiye ve kendi ülkeleri ile ilgili tez yazma şartıyla doktora ve master bursuna başvuru imkanı sunuluyor. Bu sene de Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu bursu verdik" dedi.

'Hükümet Liderlik Ödülü' bu yıl öğrencilerin

Hükümet Liderlik Okulu tarafından her yıl siyasetçilere ya da devlet adamlarına verilen Hükümet Liderlik Ödülü'nün bu yıl diğer yıllardan farklı olarak öğrencilere verildiğini belirten Burak Küntay nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Bahçeşehir Koleji fen-teknoloji öğrencilerinin kurduğu 'İntegra' grubu robotik çalışmaları ile dünyada çok önemli bir başarı elde etti. Bu başarı siyasi gündemler nedeniyle geri planda kaldı ancak Türkiye adına dünyada kazanılmış en önemli başarılardan birine imza attılar ve Dünya 3.'sü oldular. Bu nedenle Hükümet Liderlik Ödülü bu yıl genç beyinlerin kurduğu 'İntegra' grubuna verildi. Ödülü bugün aramızda bulunan Sayın Cumhurbaşkanları, eski Meclis Başkanımız Köksal Toptan ve rektörümüz takdim ettiler."

Yeni lider vizyonu

Dünyadaki güç dengelerinin konuşulduğu programın ana başlığında yer alan yeni lider vizyonu kavramı hakkında değerlendirmelerde bulunan Burak Küntay, "Yeni liderlik vizyonundaki en önemli husus ve yeni lider vizyonunun olmazsa olmazı; sadece kendi öncelikleriniz, istekleriniz veya sizin için doğru olanlarla hareket etmek yerine, kolektif doğrularda buluşmak. Çünkü her zaman sizin doğrularınız sizin ülkenizi, toplumu ya da dünyayı doğru yere götüremeyebilir. Dolayısıyla yeni lider vizyonunun gereği dünyaya diğer ülkelerin bakış açısıyla, görüşleriyle de bakmak ve empati kurmak, ülkeleri ortak müşterekte birleştirerek insan hakları ve demokrasi açısından daha iyi ve kolektif hale getirmeye çalışmaktır. Bizde bunu sağlayacak ağızdan çıkması kolay ama icra edilmesi bambaşka bir felsefe gerektiren çok sofistike bir bakış açısını ele almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ülkeler birbiriyle empati kuramıyor"

BAU Global Liderlik Okulu bünyesinde yapılan Global Liderlik Forumunun İstanbul'un ve Türkiye'nin en eski uluslararası ilişkiler programlarından biri olduğunu ve 17 yıldır sürdürüldüğünü dile getiren Hükümet Liderlik Okulu Başkanı Burak Küntay, okulun her sene Latin Amerika, Asya, Avrupa, Ortadoğu, Amerika gibi farklı bölgelerin o seneki konseptine bakış ile ilgili farklı temalarda toplantılar düzenlediği bilgisini paylaştı. Dünyadaki ülkelerin birbirine empati yapamamasından ve ülkelerin ortak çıkarlarda ittifak kuramamasından kaynaklanan bazı sorunların çözüme ulaşılamaması nedeniyle temanın bu yıl 'Küresel Güç Dengelerinde Stratejik Ortaklıklar ve Liderliğin Yeni Vizyonu' olarak belirlendiğini ifade etti.

"BAU olarak daha güzel bir dünyayı paylaşmak ümidine akademik katkılar sunuyoruz"

Liderlik Forumu açılış konuşmasında dünyadaki güç savaşlarına ve denge sorunlarına karşı duyarlılıklarını vurgulayan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şenay Yalçın, "Rengarenk kültürlerin insanları, bu teknoloji ürünü dünyada ortak paydalarda buluşup aynı renkte bir yaşamı da kolaylıkla bölüşebilmektedirler. Bütün bu ortam ve koşullar, liderliğin de yaşamın kendisi gibi farklı boyutlar ve niteliklerle donanmış olmasını zorunlu kılmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi olarak insanlığın yaşadığı tüm endişelere, karamsarlıklara çatışmalara ve sorunlara büyük bir duyarlılıkla ve sorumlulukla yaklaşıyoruz. Ülkemizden başlayarak yeryüzünün her yerinde insanlığın barış ve huzur beklentisine, daha güzel bir dünyayı ve hayatı paylaşmak ümidine akademik katkılar sunmaktayız. Zira çok iyi biliyoruz ki toplumlar güven içerisinde yaşamak için kendi sınırlarının dışında olanları uluslararası dengeleri ve denklemleri iyi bilmek ve bunlardan gereğince yararlanmayı başarmak zorundadır. Dünya ancak bu sayede yani toplumlar güven içerisinde olduğunda yarınlarına güven duyulan bir dünya olacaktır" şeklinde konuştu.

"Küresel boyutta politikalar geliştirebilen geleceğin liderlerini yetiştirmek için çalışıyoruz"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şenay Yalçın, BAU olarak geleceğin liderlerini yetiştirmek için çalıştıklarını şu sözlerle ifade etti:

"21. yüzyılın küreselleşen dünyasında kendi coğrafyasında yükselen bir yıldız olan ülkemiz etki alanını genişletmek, uluslararası platformlarda gücünü arttırmak ve dünya barışı için denge unsuru olmak durumundadır. Bu misyonun gereği olarak dünya ölçeğinde cereyan eden tüm bilimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri doğru okuyarak geleceğe yönelik stratejiler oluşturma ve bunları hayata geçirme kararlılığındayız. Bu kararlılıkla uluslararası standartlarda evrensel bilgiler üretebilen, sistematik düşünen, bölgesel ve küresel boyutta politikalar geliştirebilen geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz. Bu misyonumuzu BAU Global olarak dört kıtadaki varlığımızdan aldığımız güçle her yıl daha yüksek bir başarı çizgisine taşımaktayız. Yakın gelecekteki hedefimizin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023'te bazı alanlarda dünyanın en önde gelen üniversiteleri arasına girmek olduğunu ifade etmek isterim. Yüzden fazla ülkeden binlerce öğrenciyle ülkemizin en fazla uluslararası öğrenciye sahip vakıf üniversitesi olma başarımızı, bu hedeflerimizle ve bugünkü forumumuzun temel kazanım amaçlarıyla örtüşen bir başarı olarak takdim etmek isterim. Bölgesel güçlerin ön plana çıkmakta olduğu uluslararası düzlemde siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin irdeleneceği Türkiye'den ve farklı ülkelerden değerli devlet yöneticilerinin, uzmanların diplomatların ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen bu yılki Global Liderlik Forumu'nun da tıpkı geçen yıllardaki gibi son derece verimli geçeceğine inanıyorum."
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