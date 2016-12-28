28.12.2016 17:51:44

Battalgazi ilçe danışma toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Battalgazi ilçe danışma toplantısı Milletvekili Mustafa Şahin'in katılımı ile gerçekleştirildi.

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AK Parti Battalgazi ilçe danışma toplantısı Milletvekili Mustafa Şahin'in katılımı ile gerçekleştirildi.AK Parti Battalgazi ilçe binasında düzenlenen danışma toplantısına Milletvekili Mustafa Şahin'in yanı sıra İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder ile partililer katıldı.İlçe Başkanı Osman Güder'in açılış konuşmasından sonra söz alan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yapımı devam eden ve planlanan projelerle ilgili bilgiler veren Gürkan, "Belediye olarak İspendere içmelerinin bulunduğu alan için büyük bir yatırım hamlesi içerisine girdik. Hizmet binamızın inşası son sürat devam etmekte. Nisan sonu gibi hem bizim hem de Devlet su işleri hizmet binasının biteceğini düşünüyorum. Şu ana kadar bize gelen hiçbir problem zamana yayılmamıştır. Son yağan kar sürecinde son 30 yıldır yağmayan karın yağması ve akabinde don olayının olması olayında belediyelerimizin de kusurları oldu bunu da peşinen belirtmekte fayda var. Bu kusurların da çok fazla ileri safhaya taşımanın doğru olmadığı kanaatindeyim" diye konuştu.Daha sonra söz alan AK Parti il başkanı Hakan Kahtalı ise yerelde AK Partili belediyelerinin yüzlerini ak ettiklerini ifade ederek "Battalgazi teşkilatımızda da her anlamda bir uyum var. Biz bir birimizin ayıbını araştırmaya değil gerektiğinde eksiğimiz varsa direk gidip muhatabına ileterek o eksikliği gidermekle mükellef insanlarız. Dedikodu, fısıltı gibi olaylardan uzak durmamız gerekiyor. Kamuoyunda idarecilerimiz hakkında ileri geri konuşanlara fırsat vermememiz gerekiyor. Kısa vadeli bir su kesintileri meydana geliyor bununla ilgili bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bugüne kadar yapılan alt yapı yatırımlarının toplam maliyetinin fazlasını Allah nasip ederse bu dönemde yapmış olacağız. Bu anlamda hem su hem de kanalizasyon hizmetlerinde büyük bir yatırım gerçekleşecek. Belediyelerimiz uyum içerisindeler. Şu ana kadar sandık kurullarımızın hemen hemen yüzde yüze yakını oluşturulmuş durumda. Yarın seçim var denildiğinde tüm listesi cebinde olan bir teşkilatız" şeklinde konuştu.Son olarak toplantıda söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise Türkiye'nin değişik dönemlerde dar boğazlardan geçtiğini anımsatarak "AK Parti iktidara geldiği günden itibaren ülkenin içinde bulunduğu hangi şartta olursa olsun kellesini taşın altın koyan bütün teşkilat mensuplarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.AK Parti iktidarlarında zaman zaman krizlerin yaşandığını belirten Şahin, "Yeri geldi ekonomik krizleri karşımıza çıkardılar, yeri geldi AK Parti'nin meşruiyetini tartışmaya açtılar. Önümüzü kesmeye çalışan bütün bu güçleri inanın sizin o yürekleriniz sayesinde üstesinden geldik" şeklinde konuştu.Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan bombalı saldırı sonrası terörle mücadele stratejisini değiştirdiklerini kaydeden Milletvekili Şahin, "İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bu bölge de teröre meydan verecek hiçbir girişime imkan vermeden bir huzur kenti olacak. Terörle mücadelemizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle birtakım yasal değişiklikleri yapma ihtiyacı olduğu için sizden gelenleri talepleri de yasal olarak yapılabilecek bir şey varsa yapmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.Yeni Anayasa çalışmalarına da değinen Şahin, "Sıkışan demokrasinin yeni baştan şekillenmesi için yeni bir anayasa ile ilgili adımlar attık. Özellikle ana muhalefetin ve yine terörün yanında yer almayı kendilerine onur kabul eden siyaset içerisinde yer alan o terör unsurlarının yandaşlarının ifade ettiği şey vardı. 'Seni başkan yaptırmayacağız' sen kimsin ki bu ülke de millet istedikten sonra başkan yaptırmayacağız cüretini gösteriyorsun. Anayasa çalışmalarımız devam ediyor. Ancak iki önce özellikle CHP ile HDP'nin ortak bir hareket içerisinde söylediği, DHKPC'nin söylediği marşı maalesef Cumhuriyetin kurucusu olduğunu iddia eden Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapan, DHKPC'nin içerisinden gelen birtakım uzantıları DHKPC'nin sloganlarını atarak anaysa çalışmalarını kilitlemeye çalışan bir ana muhalefet partisi söz konusu. Bunları milletimiz görüyor" diye konuştu.