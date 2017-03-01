01.03.2017 17:52:30

Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetimi, Başkan Gürkan'ı ziyaret etti

Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette, sivil toplum kuruluşlarının önemi ve Battalgazi Belediyesi'nin hizmetleri konuşuldu.

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Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette, sivil toplum kuruluşlarının önemi ve Battalgazi Belediyesi'nin hizmetleri konuşuldu.Ziyarette konuşan Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha, Başkan Gürkan'la istişarede bulunmak amacıyla ziyarette bulunduklarını belirterek, "Battalgazi Belediyesi'nin çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanımızla bazı konularda istişare ettik. Özellikle Kurumlarla STK'nın birbirine uzak kaldığı, insanların zor durumda kaldığı günden bugüne çok hızlı bir değişim sürecinin yaşandığı Malatya'mızda Selahattin Başkanımızın göstermiş olduğu çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Hizmetlerinden dolayı Allah razı olsun" dedi.Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz belediye olarak Sivil Toplum Örgütlerimizle, meslek örgütleriyle, sendikalarla, kanaat önderlerimizle, yerel önderlerimizle, şehrin genel değerlendirmesini yapıp, şehrin yön haritasının ve yön pusulasının oluşmasında özellikle sivil toplum örgütlerimizin ve sosyal taraflarımızın fikirleri, düşünceleri bizim için önemlidir, manidardır. Bu anlamda Battalgazi Esnaf Odalarımızın yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bizleri ziyareti memnun etmiştir. Biz kendilerinden aldığımız fikirler ve eleştirisel anlamdaki yorumları ile yön haritamızı ve yön pusulamızı belirleme noktasında hep önemsedik ve bu sivil toplum örgütlerimiz olmazsa olmazlarımız dedik. Ve katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde sivil toplum örgütleri ile istişare temel mantığına dayalı dedik ve bu şekilde çalışmalarımızı ve yönetim şeklimizi yürütüyoruz" diye konuştu.