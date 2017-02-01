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Battalgazi Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısını yaptı
01.02.2017 18:01:33

Battalgazi Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısını yaptı

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın başkanlık ettiği meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın başkanlık ettiği meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın başkanlığında Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda, verilen önergelerin gündeme alınması ile birlikte gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda ilk olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. İmar ile ilgili gündem maddelerinin bazıları İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilirken, bazıları ertelendi, bazıları da İmar Komisyonu'na havale edildi. Toplantıda, daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen 2017 mali yılı içerisinde zabıta memurlarına aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili gündem maddesi ise oy birliği ile kabul edildi. Daha önce Hukuk Komisyonu'na havale edilen içkili alan bölgesinin genişletilmesi konusunun görüşülmesi ile ilgili gündem maddesi ise oy birliği ile ertelendi. Toplantıda, Eskimalatya mahallesinde bulunan 4267 nolu parsel üzerinde yer alan Battalgazi Türbesi ile Eskimalatya mahallesinde bulunan 1534 nolu parselin 11 milyon 546 bin 234 metrekarelik kısmının röleve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili gündem maddeleri de yapılan görüşmelerin ardından oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesi sonrası kısa bir açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Müzeler Genel Müdürlüğü'nden daire başkanı arkadaşlar ilçemizi ziyaretinde o bölgeleri gezdiğimizde bölgemizde yapılan işleri görüp takdir etmişler, bu konularda da bizlerin üzerine düşen görevlerin bir kısmını yerine getirelim diye görüş ifade ettiler. 'En azında Usta Şagirt Kümbeti ve Battalgazi evinin röleve, restitüsyon projelerinin hazırlanması noktasında bize tahsis ederseniz, biz o konuyla ilgili projelerini yapar, koruma kurulundan geçirdikten sonra ihalelerini yapar, size 3 yıl içinde teslim ederiz' dediler. Bizde onların bu talepleri konusunda ilgili talebi gündeme getirdik, sizin oylarınıza tevdi ettik, sizin oylarınızla ilgili kuruma 3 yıl için ilgili yerlere tahsis etmiş olduk" ifadelerini kullandı. Uçbağlar mahallesinde bulunan ve yapımı devam eden Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası bitişiğinde yer alan 3997 ada 1 nolu parselin belediye hizmet alanı olarak kullanılması amacıyla satın alınmasına ilişkin belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili gündem maddesi de toplantıda görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda, Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Mahalle'nin isminin Serintepe, Orduzu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kaldırım Caddesi'nin başlangıç noktasından Kaldırım istikametine doğru Leylekpınarı yol kavşağına kadar olan kısmının Taşpınar Caddesi olarak değiştirilmesi ile İlgili gündem maddeleri de görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda son olarak İller Bankası'ndan kredi alınmasına ve kredi işleri için belediye başkanına yetki verilmesi konusundaki gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısını ise, 1 Mart Çarşamba günü gerçekleştirecek.

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