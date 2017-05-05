05.05.2017 13:00:46
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 1 kilo 500 gram esrar ile 36 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da uyuşturucu operasyonu
Batman'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evde yaptıkları aramada 1 kilo 500 gram esrar ile 36 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.Batman'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evde yaptıkları aramada 1 kilo 500 gram esrar ile 36 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 1 kilo 500 gram esrar ile 36 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.