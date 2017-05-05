05.05.2017 13:00:46

Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evde yaptıkları aramada 1 kilo 500 gram esrar ile 36 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

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Batman'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evde yaptıkları aramada 1 kilo 500 gram esrar ile 36 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 1 kilo 500 gram esrar ile 36 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.