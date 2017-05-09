09.05.2017 15:55:06

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Batman'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 6 adrese düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Batman'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 6 adrese düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satıldığı belirlenen 6 adrese operasyonu düzenlendi. 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 3 kilo 638 gram esrar, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 13 adet av tüfeği fişeği ve bir adet Kaleşnikof marka silaha ait mermi ele geçirildi.